Iz Revoza in Adrie Mobil najpomembnejši industrijski izdelki v Sloveniji

27.6.2022 | 17:35

Ljubljana/Novo mesto - Slovenska podjetja so lani prodala za 27,7 milijarde evrov industrijskih proizvodov in storitev, so objavili na statističnem uradu. Od tega je 3,2 milijarde evrov odpadlo na prodajo motornih vozil, prikolic in polprikolic, ki so bili tako največja posamična skupina izdelkov v državi. Tri četrtine izdelkov je bilo prodanih v tujino.

Od celotne prodaje je 27,2 milijarde evrov odpadlo na storitve in prodajo izdelkov, narejenih iz lastnega materiala proizvajalca. Preostanek je predstavljala vrednost izdelkov, ki so bili narejeni iz materiala naročnika in mu tudi prodani.

Motornim vozilom, prikolicam in polprikolicam, najbolj izpostavljeni sta podjetji Revoz in Adria Mobil, je po vrednosti sledila prodaja električnih naprav, ki je dosegla tri milijarde evrov. V tej skupini je največje med podjetji Gorenje. Na tretjem mestu pa so bili kovinski izdelki z izjemo strojev in naprav, katerih vrednost prodaje je znašala 2,9 milijarde evrov.

Vrednost opravljenih industrijskih storitev se je lani ustavila pri 1,3 milijarde evrov, od tega jih je bilo nekaj več kot polovica opravljenih na domačem trgu. Skoraj polovico so predstavljale montaže industrijskih strojev in naprav ter njihova pravila in vzdrževanje, takoj za njimi so bile storitve površinske obdelave kovin. Te so zavzemale tretjino vrednosti opravljenih industrijskih storitev.

Po podatkih statističnega urada je bilo tri četrtine slovenskih izdelkov prodanih v tujino. Najvišji delež izvoza je bil dosežen pri proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic, in sicer 95,4-odstoten. Sledili so druga vozila in plovila ter električne naprave. Četrtina izdelkov in storitev, med katere spadajo predvsem živila, pijače ter storitve in proizvodi ponudnikov tiskanja, pa je bila prodanih na domačem trgu.

Proizvodnja je bila lani vrednostno najvišja v osrednjeslovenski regiji, sledila so podjetja iz jugovzhodne Slovenije in iz savinjske statistične regije.

