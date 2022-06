Danes brez elektrike

27.6.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 13:00 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM na izvodu Levo novo naselje.

Nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PUGLED;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI VRČICAH;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 1.KRALLOVO-NASELJE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 5.PROTI CERKVI;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL, izvod 4.S.O. VITA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA ŠEVNICA;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2 na izvodu OB GLAVNI CESTI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Svrževo, nizkonapetostno omrežje – Zgornje Svrževo;med 8:00 in 14:30 pa na območju TP Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Gorenje Laknice.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec gmajna 2 - nizkonapetostno omrežje Osojnik levo ob cesti predvidoma med 8:00 in 13:00 uro; na področju nadzorništva Brežice z okolico pa na območju TP Gornji Obrež, nizkonapetostno omrežje – Smer Pohanca, predvidoma med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.