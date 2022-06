FOTO: Zlata maša upok. škofa Andreja Glavana - čestitke in zahvala za 50 let duhovništva

27.6.2022 | 08:20

Slavljenec, msgr. Andrej Glavan (v sredini) v družbi novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta (na levi), apostolskega nuncija v Sloveniji msgr. Jeana-Marie Speicha, nadškofa metropolit msgr. Stanislava Zoreta (na desni) ter narodnih noš. Zadaj napis Zlatomašnik bod pozdravljen!

msgr. Andrej Glavan

Sprevod duhovnikov v cerkev - preko 60 jih je bilo!

Številni verniki so včeraj popoldne napolnili kapiteljsko cerkev.

Novo mesto - Včeraj popoldne je bilo slovesno v novomeški stolnici sv. Nikolaja, ko je zlato sveto mašo ob 50. obletnici duhovniškega posvečenja daroval upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Vse od ustanovitve, to je petnajst let, je vodil Škofijo Novo mesto in postavil njene temelje, te dni pa bo leto dni od njegove upokojitve, ko je papež Frančišek na čelo škofije imenoval novega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta.

Slovesne zahvalne maše na Kapitlju se je včeraj udeležilo preko 60 duhovnikov novomeške škofije, 16 škofov in apostolski nuncij v Sloveniji, nadškof msgr. Jean-Marie Speich, Glavanovi sorodniki – med njimi sestri Zinka in Marija, ter mnogi verniki in ugledne osebnosti družbenega življenja.

Tako so počastili visok okrogel jubilej škofa Andreja Glavana, ki je slavil 50 let duhovništva. Kot je dejal slavljenec, je zanje zelo hvaležen mnogim, »najprej pa Bogu, ki me je poklical, da sem mogel ob dobroti podpornikov postati duhovnik. Vse, zlasti pa duhovništvo, je milost, in tega se ob zlati maši bolj zavedam kot ob novi maši.»

50 čudovitih let, a križev ni manjkalo

Glavan z letošnjim novomašnikom Janezom Meglenom

Nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore je imel pridigo.

Skupinska slika zbranih duhovnikov in škofov na Kapitlju.

Poudaril je, da gre za 50 čudovitih duhovniških let, a v njih niso bili samo veseli dnevi. »Ne bi bili Jezusovi učenci, če ne bi vsak dan nosili tudi svojega križa, kamor nam on naroča. Prvi je bil, ko mi je pred 50. leti, le dva meseca pred duhovniškim posvečenjem, umrl oče, ki si je bolj kot kdorkoli drug veselil nove maše. Tako sem že takrat ponavljam »zgodi se Tvoja volja,» je povedal Glavan zbranim na maši. In tako je bilo še velikokrat, ob povezanosti z Bogom, ki ga je vedno postavljal na prvo mesto, pa so se tudi križi in preizkušnje spreminjali v veselje in radost.

Glavan se je zahvalil vsem, ki so ga spremljali na duhovniški poti in zanj molili, med drugim vsem duhovnikom, ki so ga 22 let škofovske službe sprejemali po župnijah ob birmah in drugih slovesnostih v ljubljanski in novomeški škofiji. Mnogi so mu bili pravi vzorniki v služenju Božjemu kraljestvu, je dejal. Zahvalil se je tudi vsem škofom za dolgoletno prijateljstvo. »Bodimo eno srce in ena duša, dragi duhovniki. Bodite eno s škofom in med seboj in naj bo služenje vaš stil duhovništva,« je pozval. Glavan se je zahvalil tudi sv. očetu, papežu Frančišku, za prisrčno voščilo, ki ga je prebral mag. Igor Luzar, letošnji srebrnomašnik.

22 let škofovske službe

O zlatomašnikovi duhovni poti je v pridigi spregovoril nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Andrej Glavan, ki se je rodil 14. oktobra 1943, prihaja iz Župnije Soteska pri Dolenjskih Toplicah. Rodil se je kot predzadnji od enajstih otrok očetu Jožetu in mami Mariji. Po osnovni šoli, nižji gimnaziji v Dolenjskih Toplicah ter višji v Kranju, je po maturi leta 1961 nadaljeval študij kemijske tehnologije na ljubljanski univerzi in postal diplomirani inženir. Nekaj mesecev je stažiral v žužemberški tovarni Iskra, po enoletnem služenju vojaškega roka pa je leta 1967 vstopil v bogoslovje in leta 1972 je bil posvečen v duhovnika.

Zore se je spraševal, katero od obdobij je bilo najbolj pomembno za njegovo odločitev, da se je ta mladenič, s perspektivno izobrazbo diplomiranega inženirja kemije, v času trdega komunizma, ko so duhovnike zapirali, odloči za študij teologije.

V času nove maše msgr. Andreja Glavana pred 50 leti je bilo pri nas 55 novomašnikov, letos so le štirje - zaskrbljujoča primerjava z današnjim časom, je dejal jubilant.

Kot kaplan je Glavan začel delovati najprej v Škofiji Loki, sodeloval je pri ustanovitvi nove škofije na Suhi in bil nato njen prvi župnik, nato je do škofovskega imenovanja opravljal službo župnika Stari Loki. Od leta 2000 pa je opravljal škofovske naloge – bil je ljubljanski pomožni škof, pa škofijski upravitelj, generalni vikar in kasneje nekaj časa tudi apostolski administrator ljubljanske nadškofije, vodil je Slovensko Škofovsko konferenco, v zgodovino novomeške škofije pa bo trajno zapisan kot njen prvi škof.

Replika prstana mučeniškega škofa Vovka

Izročitev replike prstana mučeniškega škofa Antona Vovka

Zahvala msgr. Andreju Glavanu v imenu novomašnikov. Na levi Jakob Piletič, lanski novomašnik, zdaj delujoč v Župniji Metlika.

Zore je poudaril, da je bil Glavan, ne glede v kateri vlogi, vedno pripravljen delati, pri tem pa ga je vodila zazrtost v Boga in ljubezen ter skrb za človeka in bližnjega. »To notranjo svobodo potrebuje vsak duhovnik, da more biti v resnici poslan vsem ljudem in mora vsem tudi služiti,« je dejal Zore ter jubilantu Glavanu v znamenje hvaležnosti in globokega spoštovanja izročil repliko prstana mučeniškega škofa božjega služabnika Antona Vovka, ki je v svojem trpljenju povezan z Novi mestom.

Ob koncu maše, ki jo je bogatilo ubrano petje združenega pevskega zbora stolnega, šentpetrskega zbora ter zbora Mezzo in solist, basbaritonist Marko Fink, organist pa je bil Matej Burger, so sledile prisrčne zahvale, čestitke in lepe želje msgr. Glavanu. Jakob Piletič je Glavanu voščil v imenu novomašnikov - poklonili so mu monštranco in talar; v imenu vikariata vojaški kaplan Matjaž Muršič Klenar; kanonik, žužemberški župnik g. Franc Vidmar v imenu stolnega kapitlja, ter zakonca Mušič v imenu vernikov.

Zbrani, med katerimi niso manjkale niti narodne noše, so še radi poklepetali ob dobrotah pridnih gospodinj.

Besedilo in foto: L. Markelj

