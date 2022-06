Praznik v Semiču - nagradili uspešne učence in prevzeli kvačkan grb

27.6.2022 | 10:30

Prevzem kvačkanega grba

Semič - Minule dni so dan državnosti obeležili tudi v Semiču, osrednja občinska proslava je bila v Kulturnem centru Semič. Slavnostna govornica je bila županja Polona Kambič. V programu so sodelovali KUD Godba na pihala Semič, Mladinski pevski zbor OŠ Belokranjskega odreda Semič in učenci semiške osnovne šole. Program je povezoval Dino Subašić.

Županja je prevzela grb, ki ga je v sklopu vseslovenskega projekta »Slovenija kvačka grbe slovenskih občin« za občino nakvačkala domačinka Dušanka Pavlin. Nagradila je tudi uspešna učenca iz Osnovne šole Milke Šobar Nataše ter najuspešnejše devetošolce Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič.

Uspešni osnovnošolci

Uspešna učenca OŠ Milke Šobar Nataše Simon Škof in David Simonič sta od županje prejela knjigo Največji izumitelji.

Najuspešnejši devetošolci OŠ Belokranjskega odreda Semič so Maruša Šneler, Tija Sever, Simona Kastelec, Julija Judnič, Žan Šebalj Golobič, Jan Ogulin, Nejc Novak, Tanja Malenšek, Tin Čengija in Patrik Konda. Devetošolke so prejele knjigo Izjemne ženske, devetošolci pa knjigo Izjemni znanstveniki.

Vsi nagrajenci so prejeli tudi zastavo Republike Slovenije.

M. K./Občina Semič

Foto: Uroš Novina

