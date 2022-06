Preleti v Mirnski dolini: usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev

27.6.2022 | 10:00

Foto: arhiv DL; I. V.

Postojna/Mokronog - Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo od danes do petka potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki ga bodo v sklopu lastnega usposabljanja podpirale posadke letal vojske in ameriških letalskih sil. Na območju Mirnske doline pa so v petek načrtovani samo preleti letal Slovenske vojske, so navedli na ministrstvu za obrambo.

Na osrednjem vadišču bodo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja podpirali in izvajali lastno usposabljanje pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske (SV) z letali Pilatus PC-9 M Hudournik in 31. lovskega polka iz Aviana s helikopterji HH-60.

Posadke letal in helikopterjev bodo v sklopu lastnega usposabljanja izvajale urjenje pilotov in tehničnega osebja pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnega poleta in izmika z območja delovanja ter pri poenotenju postopkov pri izvajanja letalskih operacij.

V Mirnski dolini bo usposabljanje v petek med 9. in 10. ter 11. in 12. uro.

Na letališču Postojna bo 15. polk vojaškega letalstva v času izvajanja vojaških letalskih operacij zagotovil koordinatorja za usklajeno in nemoteno delovanje letališča. V usposabljanje bo vključen tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Slovenije, ki bo skrbel za usklajeno in varno izvajanje letalskih operacij.

STA; M. K.