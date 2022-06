Dobrodelno na Gričku - lipov drevored in darilo šoli

27.6.2022 | 13:40

Črnomelj - V sklopu Jurjevanja je Rotarijski klub Semič – Bela krajina v petek slavnostno odprl lipov drevored na Gričku. Drevored je enoreden in se vije od stavbe vse do spomenika na vrhu Grička.

Kulturna prireditev je bila v senci starih dreves v osrednjem mestnem parku. Kot je poudaril predsednik kluba Stanislav Malerič, sta bili za projekt od zasnove do zasaditve 21. dreves potrebni kar dve leti vztrajnega dela in tesnega sodelovanja z Občino Črnomelj ter Zavodom za varovanje kulturne dediščine Slovenije. Za izvedbo zasaditve dreves so v prostorih Zakladnice izvedli tudi javno dražbo preko 20. slik.

Prireditev je imela tudi dobrodelno noto. Rotarijci so Osnovni šoli Milke Šobar Nataše izročili donacijo 2.000 evrov za nakup invalidskih postelj, ki jih nujno potrebujejo gibalno ovirani otroci te šole.

Župan Andrej Kavšek se je v govoru rotarijcem zahvalil za odlično zasnovan projekt in ozelenitev parka. Na prireditvi so člani kluba prejeli zahvalo ZVKD Slovenije za pomemben prispevek k ureditvi območja kulturnega spomenika državnega pomena ter za spodbujanje pozitivnega odnosa do naše skupne kulturne dediščine.

Klub je z zasaditvijo, ki je potekala ob 15. obletnici delovanja, domačemu kraju pustil trajnostni pečat, so prepričani organizatorji. V spomin na čudovit drevored so nastali glineni memorialni lipovi listi, kot poklon za vse donatorje.

Lepo obiskana prireditev se je v petek nadaljevala v spremstvu tamburic KUD Dobreč, ob sprehodu skozi drevored vse do spomenika v NOB padlim Belokranjcem, so še sporočili belokranjski rotarijci.

M. K.; foto: V. G.

Galerija