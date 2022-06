S tremi promili alkohola v krvi z avtom obstal - na drevesu

27.6.2022 | 12:20

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli vikend, med 24. 6. in 27. 6., intervenirali v 161. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 584 klicev. Obravnavali so prometno nesreče s hudimi telesnimi poškodbami, štiri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 15 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 26. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in dva kršitelja pridržali. Zaščitili so žrtve in dvema nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požarov in nezakonitih prehodov državne meje.

S PU Novo mesto, kot ponavadi, sporočajo nekaj podrobnosti.

Trčil v peško

V petek nekaj po 9. uri se je zgodila prometna nesreča v Črnomlju. 53-letni voznik osebnega avtomobila je v semaforiziranem križišču zavijal levo in na prehodu za pešce trčil v peško, ki je pravilno prečkala cesto ob zeleni luči. 72-letno peško,ki je padla in se lažje poškodovala, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.

Poškodovana voznica

V petek nekaj po 23. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Šentrupertom in Slovensko vasjo. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je zanjo odgovorna 68-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zapeljala levo v trenutku, ko jo je prehiteval voznik drugega avta. Poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitve ji bodo policisti izdali plačilni nalog.

Prevelika hitrost in trije promili alkohola

Policisti PP Črnomelj so bili včeraj nekaj pred 13. uro obveščeni, da naj bi na regionalni cesti pri Ručetni vasi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in trčil v drevo. Ugotovili so, da je 40-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil in z vozilom obstal na drevesu. Lažje poškodovanega voznika in 33-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,41 miligrama alkohola. Zoper voznika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan vijugal po avtocesti

V soboto so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, je na avtocesti v smeri proti Obrežju vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so se takoj odzvali, voznika izsledili in izločili iz prometa. Med postopkom so ugotovili, da gre za 39-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Podobna zgodba pri Srebrničah

O vozniku, ki je prav tako vijugal po vozišču in na cesti med Srebrničami in Novim mestom ogrožal ostale voznike, ki so se morali umikati, so bili policisti obveščeni v soboto okoli 20. ure. Izsledili so kršitelja, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, 74-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določa globo v višini 1820 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 23 kazenskih točk.

Tudi kolesarka pod vplivom alkohola

V Mokronogu je sinoči okoli 20.30 padla kolesarka. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je 59-letna ženska kolesarila iz smeri Laknic proti Mokronogu. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je izgubila oblast nad kolesom, zapeljala s ceste, trčila v odbojno ograjo in padla. Huje poškodovano so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je bila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,71 miligrama alkohola. Zoper kršiteljico bodo uvedli postopek o prekršku.

Pijan brežal pred policisti, najprej z avtom, potem peš

Policisti PP Novo mesto so včeraj popoldne na območju Novega mesta lovili voznika, ki je kršil cestno prometne predpise in ogrožal ostale udeležence v prometu. Vijugal je po vozišču, večkrat trčil v ograjo in jo poškodoval in prevozil rdečo luč na semaforju. Kršitelj ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, nadaljeval vožnjo, potem pa vozilo ustavil in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli in zoper njega uporabili prisilna sredstva. Ugotovili so, da gre za 44-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V Globokem na območju Brežic je v noči na petek nekdo vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo. Ukradel je vhodna vrata in električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

V noči na petek je na Vrhu pri Pahi neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo. Iz zamrzovalne skrinje jeukradel živila in z vlomom ter tatvino povzročil za okoli 2500 evrov škode.

Z dvorišča stanovanjske hiše na območju Hudega je med 23. 6. in 24. 6. neznanecodpelajl kolo z motorjem APN 6 temno modre barve. Lastnika je oškodoval za 1200 evrov.

Med 24. 6. in 25. 6. je na Jerebovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in izmaknil nahrbtnik s knjigami. Lastnico je oškodoval za 250 evrov.

V kraju Hrastek na območju PP Krško je med 11. 6. in 25. 6. nekdo vlomil v klet zidanice in odnesel kompresor, kosilnico, kuhalno ploščo in orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1000 evrov.

V Krškem je v noči na nedeljo nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V minuli noči je na parkirnem prostoru v Črnomlju nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel fotografsko opremo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4000 evrov.

Truplo v Kolpi verjetno že dolgo

V soboto okoli 14. ure so, kot smo že poročali, v reki Kolpi pri Damlju našli truplo. Gasilci so ga potegnili iz vode, na kraju je bila tudi zdravnica. Preiskovalna sodnica je za pokojnega odredila sodno obdukcijo. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo z aktivnostmi za ugotavljanje identitete in vseh drugih okoliščin. Po prvih ugotovitvah gre za moškega, v vodi je bil najverjetneje že dalj časa. Vzrok smrti bo znan po obdukciji, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Nesreča pri delu - prevrnil se je s traktorjem

Iz bolnišnice so policiste včeraj popoldne obvestili, da oskrbujejo lažje poškodovanega moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila pri naselju Orlaka, ko je 53-letni moški vozil kmetijski traktor po travniku po klancu navzdol. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju Slovenske vasi izsledili in prijeli pet državljanov Iraka in v Semiču sedem državljanov Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ko so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.