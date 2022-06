FOTO: Nedeljsko dogajanje zaključilo 58. Jurjevanje v Beli krajini

27.6.2022 | 19:00

Črnomelj - Nedelja, zadnji dan festivala Jurjevanje v Beli krajini, je ponudila veliko različnih dogodkov; igro Dvorni norček Beni in ustvarjalne delavnice za najmlajše, rokodelski sejem, koncerta skupine Falajček in Drumlce za ljubitelje etno glasbe, za folklorne navdušence pa večerni program folklornih skupin »Lepa Anka kolo vodi …« , kjer so nastopili združeni KD Stari trg ob Kolpi s KŠD Predgrad, Folklorna skupina Gymnik iz Slovaške, skupina Flor Ribeirinha iz Brazilije, KUD Božo Račič Adlešiči in KUD Oton Župančič Vinica. Za zabavo do polnoči je poskrbela zabavnoglasbena skupina Jackpot.

Dvorni norček Beni je v izvedbi gledališča Enostavno prijatelji navdušil s predstavo na velikem odru, sporočajo organizatorji. Za otroke so bile na voljo dveurne ustvarjalne delavnice, ki so bile izredno dobro obiskane, saj so otroci izdelovali svoja glasbila iz naravnih materialov. Sodelovali so pri poslikavi obrazov ipd.

Obiskovalci so poslušali koncerta etno glasbene skupine Falajček, žal sta zaradi bolezni prišla le dva člana, a melodije na cimbalah in violini so zvenele vabljivo. S to glasbo sta odraščala violinist Miha Kavaš in cimbalist Dani Kolarič, ki sta svoje prve glasbene korake naredila v zasedbi Mlada beltinska banda. Občinstvu so pričarali delček oziroma falajček Prekmurja. Nastopile so tudi pevke etno glasbene zasedbe Drumlce in Helena &Primož Urbančič iz KUD Židan parazol, z ljudskimi napevi. Drumlce so spoznale ljudsko pesem in ugotovile, kako jim je domača in kako lahko privre iz dna duše. So skupina devetih pevk, ki jih združuje tudi iskrenost, iskrivost in dobra volja.

Z mimohodom je predstavilo šest nastopajočih folklornih skupin.

- Folklorna skupina KD Stari trg ob Kolpi je sodelovala z že prepoznavno koreografijo Franceta Marolta »Svatovsko kolo«.

- Folklorna skupina Gymnik iz Slovaške skrbi za izjemno bogat nabor plesov in pesmi in ohranja tradicijo ene najboljših folklornih skupin v državi. Skupina je stara prav toliko kot Jurjevanje, na katerem so sodelovali z eno od koreografij slovaške pokrajine.

- Skupino Flor Ribeirinha je leta 1993 ustanovil Domingas Leonor v brazilski državi Mato Grosso. Njihovi nastopi so atraktivni še posebej za Evropejce, saj prinašajo utrip druge kulture in pokrajine.

- Kulturno prosvetno društvo v Adlešičih je bilo ustanovljeno že leta 1922 na pobudo učitelja Boža Račiča. Nasploh se društvo lahko pohvali s številnimi nagradami in priznanji, prav ta mesec je dolgoletna članica, Kresnica Katica Adlešič prejela Maroltovo listino – eno najvišjih državnih priznanj na področju folklore. Na Jurjevanju so se predstavili s koreografijo Zelena mala dubrava.

- Folklorna skupina KUD Oton Župančič Vinica je nov zagon dosegla v zadnjih 15. letih, ko so pod mentorstvom ga. Ljube Vrtovec Pribac sami ročno ustvarjali novo kostumsko podobo, se obogatili za rekonstrukcijo viniških dipel, izdali obsežno monografijo in se v sodelovanju z Mirkom Ramovšem od leta 2007 petkrat udeležili državnih srečanj folklornih skupin. Predstavili so se s povsem novo koreografijo z naslovom RAKOM ŽVIŽGAT.

- Predgrajska skupina ima prav tako zabeleženo dejavnost v začetku 20. stoletja. Člani danes prihajajo iz celotne Poljanske doline ob Kolpi in okolice. Delujejo pod okriljem Kulturno športnega društva Predgrad. Prikazali so pesmi in plese Bele krajine, Kostela, Predgrada in Starega trga.

V zaključku prireditve so se organizatorji vsem nastopajočim skupinam zahvalili za udeležbo s podelitvijo priznanj. Za zabavo je poskrbela tudi zabavnoglasbena skupina Jackpot.

M. K.

Foto: Jani Pavlin

