Starodobniki mnoge očarali

27.6.2022 | 20:40

Starodobniki so potovali po dolenjskih občinah in želi občudovanja mimoidočih.

Škocjan - Pestro dogajanje ob Knobleharjevem se nadaljuje in vsak lahko najde kaj, kar ga zanima in veseli.

Konec tedna je tako v Škocjanu potekalo že tradicionalno srečanje starodobnih vozil.

Po zbiranju na parkirnem prostoru pred občino so se z vozili odpravili na panoramsko vožnjo. Pot je voznike vodila iz občinskega središča preko Jelendola do Preske, kjer je bil postanek na kmetiji Hrovat. Od tam pa do kluba starodobnikov v Tržišču, ter nato naprej preko Mokronoga do Zbur. Tu je bil postanek z kosilom v gostilni Perše.

Kot je povedal Bojan Jerak, eden od udeležencev, so se po kosilu odpravili še do cvičkove fontane v Šmarjeto, od tu pa preko Bele cerkve in Dobrave nazaj v Škocjan.

A dogajanja s tem še ni bilo konec. Tu je udeležence čakala še igra spretnostne vožnje. Zaključek so pripravili na prireditvenem prostoru pri gasilnem domu Škocjan z pogostitvijo vseh udeležencev, podelili pa so jim tudi pokale in priznanja.

Vozniki starodobnikov, ki so jih na poti mnogi občudovali, so bili več kot zadovoljni in razšli so se z obljubo, da drugo leto spet pridejo v Škocjan.

L. Markelj, foto: B. Jerak