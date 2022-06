V občini Dobrepolje do več turistov s turistično strategijo

Dobrepolje - V občini Dobrepolje ugotavljajo, da nimajo sistematičnega pristopa pri razvoju turizma, zato je občinska uprava pripravila, občinski svet pa pred kratkim sprejel načrt o tem, kaj želijo v turizmu doseči do leta 2025. Načrtujejo zagotovitev 20 stalnih ležišč in povečanje števila zaposlenih v turizmu. Več nameravajo vložiti v promocijo.

V občini trenutno delujejo tri turistična društva, ki se vsaka po svoje trudijo v občino privabiti turizem, a na občini ugotavljajo, da pristop ni poenoten, prav tako je slabo usklajen z občino, kar želijo zdaj popraviti z omenjeno strategijo. Manjka prenočišč, gostinska ponudba je skromna.

S strategijo nameravajo med drugim dvigniti dodano vrednost s preoblikovanjem v trajnostni oz. butični turizem, na novo oblikovati turistične pakete in izboljšati raven kakovosti doživetja gostov, pri tem pa ohraniti tradicijo prejšnjih generacij.

V namen nameravajo do leta 2025 število stalnih ležišč povečati na 20, prav tako število zaposlenih v turizmu. Turistično ponudbo nameravajo razširiti na skozi vso leto.

Razvijati nameravajo predvsem kulturni turizem, ki je že zdaj nosilni turistični steber občine, pomembno vlogo bosta imela tudi kulinarični turizem z krepitvijo čebelarskega turizma in uvedbo novih kulinaričnih presežkov v gostinski ponudbi ter trženje naravnih danosti. V ta namen nameravajo urediti in kartirati kolesarske poti, pohodniško infrastrukturo, urediti status Podpeške jame kot turistične jame, v občino pa privabiti tudi nove naložbenike.

Načrtujejo pripravo turistične blagovne znamke občine, izdelavo spletnih strani s turistično ponudbo in več oglaševanja ponudbe.

Dobrepolje leži na stičišču Ponikovske, Dobrepoljske in Struške doline, in je bilo v pisnih virih prvič omenjeno leta 1496, kot Dobrapoglia. Od leta 1995 je samostojna občina z nekaj manj kot 4000 prebivalci. Osrednje naselje v občini je Videm, kjer sta tudi sedež občine in župnije z Jakličevim domom. Ta je tudi središče kulturnega dogajanja v občini.

Od naravnih znamenitosti sta najbolj znani Podpeška in Kompoljska jama. Na območju občine so številne pohodniške poti po neokrnjeni naravi, naravni kraški pojavi in cerkvice. Industrije v občini praktično ni. Ohranilo se je suhorobarstvo, ki je bilo poleg kmetijstva od nekdaj zelo pomemben vir za preživljanje.

