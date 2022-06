Založba Goga s tremi poletnimi festivali

28.6.2022 | 08:50

Včeraj so na novinarski konferenci v Gogi predstavili tudi zadnje knjižne novosti - Jedrt Jež Furlan in Vesna Kelbl Canavan (Foto: FB Založba Goga)

Novo mesto - Novomeška založba Goga oziroma njena knjigarna na Glavnem trgu bo v Novem mestu v poletnih dneh pripravila tri utečene festivale. V petek se bo začel dvodnevni festival poulične umetnosti Rudi Potepuški, med 7. julijem in 31. avgustom mu bodo sledili Novomeški poletni večeri 2022, med 23. in 27. avgustom pa festival kratkih zgodb Novo mesto Short.

Festivalski niz bodo začeli s festivalom poulične umetnosti Rudi Potepuški, ki ga namenjajo vsem generacijam, je na včerajšnji novinarski konferenci povedala sodelavka založbe Goga in programska vodja festivala kratkih zgodb Jedrt Jež Furlan.

Teden kasneje, v četrtek, 7. julija, bodo sledili tradicionalni oziroma Novomeški poletni večeri 2022 z literarnimi večeri ob četrtkih, druge dni v tednu pa bodo pripravili predstave in druge prireditve, je dodala programska vodja Novomeških poletnih večerov Vesna Kelbl Canavan.

Na odru pred Gogino knjigarno bodo po njenih besedah nastopili "znani komiki, vrhunski mojstri pisane besede, odlični glasbeniki in umetniki, ki bodo poskrbeli za nepozabno in čarovno poletje".

Med literarnimi pogovori oziroma večeri je opozorila na uvodnega z naslovom Lahkotno nad literaturo z Boštjanom Gorencem - Pižamo, Perico Jerkovičem in Lucijo Ćirović. Predstavili bodo tudi najnovejše knjižne izdaje, uprizorili lutkovne predstave ter pripravili druge prireditve za otroke, pogovor ob 100-letnici novomeškega nogometa in s sodelovanjem organizatorjev festivala Novomeško poletje koncertni večer treh izvajalcev, skupin Luto in Parliament ter Andreja Barbiča Krta.

Avgusta se v Novem mestu oziroma na tamkajšnjem gradu Grm obeta tudi tradicionalni petdnevni festival pripovedovanja kratkih zgodb Novo mesto Short. Letošnji nominiranci za festivalsko nagrado so Kazimir Kolar za zbirko Zgodbe nekega slabiča (Litera), Tomaž Kosmač za zbirko Ko jebe (Beletrina), Manka Kremenšek Križman za zbirko Tujci (Cankarjeva založba) in Franci Novak za zbirko Obvoz (LUD Literatura), je navedla Jedrt Jež Furlan.

Med festivalom, ki ga pripravljajo z Društvom slovenskih literarnih kritikov, bosta na sporedu dva pripovedovalska večera, gostili bodo splitski festival kratke zgodbe Pričigin in pripravili pogovor na temo Spomin na potovanja v času pred družbenimi omrežji.

Pogovarjali se bodo tudi z omenjenimi nominiranci in za konec festivala pripravili še zajtrk s prejemnikom novomeške nagrade za najboljšo zbirko kratkih zgodb, je še napovedala programska vodja festivala kratkih zgodb.

STA; M. K.