Pet nesreč - v bolnice dva kolesarja in trije motoristi

28.6.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 15.32 sta na cesti Novo mesto - Metlika pri Vinji vasi, občina Novo mesto, trčila motorist in voznik z osebnim vozilom. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na motorju in razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 17.25 sta pri Kapelah, občina Brežice, trčila osebno vozilo in kolesar. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovanega kolesarja oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 17.54 so posredovali reševalci NMP Krško v naselju Jablanica pri Kostanjevici, kjer sta prav tako trčila avto in kolesar. Reševalci so kolesarja oskrbeli in ga prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 20.28 je na Cesti 4. julija v Krškem padel mopedist. Pomagali so gasilci in reševalci, motorista so prepeljali v SB Brežice.

Ob 17.35 pa sta tudi na regionalni cesti Sodražica - Hrib - Loški potok, občina Loški potok, trčila motocikel in traktor. Gasilci PGD Ribnica in PGD Hrib so zavarovali kraj dogodka, izpod traktorja izvlekli motor ter posuli iztekle motorne tekočine. Poškodovanega motorista so reševalci NMP Ribnica oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKEMLJEVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:30 in 11:30 prekinjena dobava električne energije na območju TP Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Mokronog desno;med 9:00 in 12:00 pa na območju TP Hrastovica, nizkonapetostno omrežje – Zagorica.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA, TP LEŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 11:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA ŠEVNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Leskovec gmajna 2, nizkonapetostno omrežje – Osojnik levo ob cesti danes med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – Vikendi levo zgoraj danes med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Sloka cesta, nizkonapetostno omrežje – Proti Stari vasi pa med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.