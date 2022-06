Slavnostna akademija v počastitev dneva državnosti v KC Primoža Trubarja

28.6.2022 | 12:00

Franc Bogovič in Jože Simončič

Šentjernej - Občina Šentjernej je slavnostno akademijo v počastitev dneva državnosti ob 31. obletnici osamosvojitve Slovenije pripravila v petek, 24. junija, v veliki dvorani Kulturnega doma Primoža Trubarja.

Kot gostitelj je zbrane nagovoril župan Občine Šentjernej Jože Simončič, ki je dejal, da smo pred 31. leti imeli pogum in razum uresničiti stoletne sanje našega naroda po lastni, samostojni in demokratični državi, v kateri smo prvič res sami na svojem in prvič res sami s sabo. Spomnil je tudi, da kljub temu svoboda ni dovolj za celosten in uravnotežen razvoj, saj jo sprejemamo in doživljamo zgolj na splošni družbeni ravni kot možnost, ki ob naši osebni pasivnosti lahko ostane prazna in neučinkovita: »Živimo v blaginji, živimo v svobodi, lahko povemo, napišemo in storimo vse, kar si želimo. Vsakdo se lahko politično in gospodarsko udejstvuje, lahko svobodno potuje in se odloča o svoji prihodnosti, o tem kdo je in kaj je.« Dejal je tudi, da meni, da je ključnega pomena za zadovoljnega in srečnega človeka, s tem pa tudi za družbo, človekova osebna svoboda, zavezanost resnici in pravičnosti, torej zavezanost temeljnim in univerzalnim človeškim vrednotam. »Zaupati in si hkrati upati tvegati. Ne prvenstveno zato, ker se to morda tudi izplača, temveč predvsem zato, ker je tako prav.« Nadaljeval je z mislijo, da glavni problemi tega sveta niso obstoj zla, sovraštva in laži, temveč je glavni problem človeška brezbrižnost do slednjih.

Slavnostni govornik je bil poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič. Med drugim je poudaaril, da je zelo pomembno, da se izborjene svobode in neodvisnosti zavedamo vsak dan in ju nikakor ne smemo jemati kot samoumevni, predvsem v luči današnje vojne, ki poteka med Rusijo in Ukrajino, pa tudi gospodarske in energetske krize ter podnebnih izzivov. Zavedati se moramo krhkega ravnovesja in biti ponosni na vse, kar smo kot narod dosegli, predvsem pa biti ponosni na vse dosežke na področju športa, kulture in znanosti, ki nas predstavljajo v svetu.

Na slavnostni akademiji je kot prvi nastopil Pihalni orkester Občine Šentjernej, 61-članski sestav, ki letos praznuje 110. obletnico delovanja. Program so obogatili pevci Šentjernejskega okteta, ki se jim je pri petju spontano pridružila celotna dvorana. Nastopile so še mlada pesnica Neža Cerinšek ter pevke Tamara Kos, Sara Praznik in Nina Radkovič ob spremljavi Jerneja Šuštaršiča na klaviaturah. Druženje ob pogostitvi se je nadaljevalo v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja.

M. K.; foto: T. J. G.

