Hudo poškodovana kolesarja; mopedist padel pod težo poltretjega promila

28.6.2022 | 14:15

Primerna bočna razdalja ob prehitevanju kolesarja (PU NM)

Včeraj nekaj pred 17.30 uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in voznika osebnega avtomobila na regionalni cesti med Kapelami in Globokim (PP Brežice). Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 39-letni voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v 62-letnega kolesarja, ki je padel in obležal na cesti. Huje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je kolesar uporabljal zaščitno čelado, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,57 miligrama alkohola. Zoper povzročitelja nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

O prometni nesreči z udeležbo kolesarja in voznika osebnega avtomobila na lokalni cesti med Kostanjevico na Krki in Oštrcem so bili okoli 18. ure obveščeni tudi krški policisti. Tam je 38-letni voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške vozil v smeri proti Oštrcu. Ob zavijanju levo je odvzel prednost 59-letnemu kolesarju, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Kolesar je po trčenju padel in se hudo poškodoval. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin in bodo zoper povzročitelja nesreče podali kazensko ovadbo.

Trčil v motorista

Okoli 15.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika pri Dolnji Težki Vodi. Zanjo je odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v 36-letnega motorista iz Avstrije. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Voznik mopeda krepko pijan

Nekaj pred 20.30 se je zgodila prometna nesreča v Krškem. Po prvih ugotovitvah policistov je 49-letni voznik mopeda na Cesti 4. julija zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,19 miligrama alkohola (2,5 g/kg). Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov bodo zoper voznika uvedli prekrškovni postopek.

Policisti opozarjajo ...

V zadnjih letih se je na območju Policijske uprave Novo mesto povečalo število kolesarjev udeleženih v prometnih nesrečah. V lanskem letu so bili kolesarji udeleženi v 73 prometnih nesrečah (65 v letu 2020). En kolesar je izgubil življenje, 18 jih je utrpelo hude telesne poškodbe in 48 lažje poškodbe. V več kot 60% je bilo ugotovljeno, da so za nesreče odgovorni kolesarji. Med vzroki so prevladovali neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in vožnja pod vplivom alkohola.

Kolesarjem svetujejo, naj bodo pozorni na prometno signalizacijo in jo upoštevajo. Opazujejo naj promet in predvidevajo ravnanje drugih udeležencev. Pred spremembo smeri vožnje večkrat naj pogledajo, kaj se dogaja za njimi, ter pravočasno in odločno nakažejo svoj namen. Uporabljajo naj površine, ki so namenjene kolesarjem. Če ni kolesarske steze ali pasu, naj vozijo čim bližje desnemu robu vozišča v smeri vožnje. Kolo naj bo redno vzdrževano in tehnično brezhibno. Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto kolesarsko čelado, ki jo priporočajo tudi odraslim kolesarjem. In seveda - nikoli naj ne vozijo pod vplivom alkohola!

Naj bodo pozorni na kolesarje, pa policisti opozarjajo ostale voznike motornih vozil.

Bogat izplen v podjetju in zidanici

V Tržišču na območju Sevnice so v noči na ponedeljek neznanci z dvorišča podjetja ukradli okoli 900 kg palic in ostružkov iz inoxa. Škode je za okoli 5.000 evrov.

V isti noči je v okolici Semiča nekdo vlomil v zidanico in odnesel suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Prilipe) izsledili in prijeli tri državljane Indije in v Črnomlju dva državljana Indije in državljana Pakistana.

M. K.