Spet čez tisoč okužb; obveznega cepljenja ne bo; namesto obvez priporočila

28.6.2022 | 13:30

Danijel Bešič Loredan, Ivan Eržen in Mario Fafangel na današnjem srečanju z mediji (Foto: STA)

V ponedeljek so v Sloveniji ob 759 PCR-testih in 4461 hitrih antigenskih testih potrdili 1222 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v ponedeljek zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 30 bolnikov, na intenzivni negi pa osem. V ponedeljek sta umrla dva bolnika s potrjeno koronavirusno okužbo.

Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 76 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je en več kot v nedeljo. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 13 bolnikov, kar sta dva več kot dan prej, so na Twitterju zapisali na ministrstvu.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb trenutno znaša 642, kar je 54 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 361, kar je 31 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Vodja centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel je ob predstavitvi posvetovalne skupine za covid-19, ki jo po novem vodi, komentiral tudi aktualno epidemično sliko v Sloveniji, kjer v zadnjih tednih zaradi širjenja podrazličic omikrona BA.4 in BA.5 število potrjenih okužb s koronavirusom zopet nekoliko narašča.

"Situacija je resna, pomembno jo je spremljati, a ni tako grozna, kot se morda zdi na prvi pogled," je poudaril. Kljub porastu številk je namreč večji del populacije po njegovih besedah bodisi cepljen proti covidu-19 bodisi je prebolel okužbo s koronavirusom, ali pa oboje in zato do neke mere zaščiten pred težjim potekom covida-19.

Ob tem je poudaril učinkovitost zaščitnih mask, za uporabo katerih pa se mora odločiti vsak posameznik, saj so le priporočene, in ne obvezne. Zaradi novih sistemov spremljanja epidemije covida-19 množično testiranje na koronavirus ni več smiselno, je še poudaril.

REGIJA

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 36, Kočevje 14, Šentjernej 12, Črnomelj 7, Dolenjske Toplice 4, Trebnje, Metlika in Semič 3, Ribnica, Mirna Peč in Kostel 2, Šmarješke Toplice, Škocjan, Žužemberk in Straža 1

Posavje - Krško 10, Brežice 9, Sevnica 5, Radeče 1

Nova posvetovalna skupina bo o epidemičnih priporočilih in ukrepih tehtala na podlagi treh scenarijev

Vodja centra za nalezljive bolezni pri NIJZ in vodja nove posvetovalne skupine za covid-19 Mario Fafangel je na današnji novinarski konferenci predstavil člane posvetovalne skupine za covid-19. O epidemičnih priporočilih in ukrepih bo skupina tehtala na podlagi treh scenarijev razvoja epidemije covida-19, stališča pa javno objavljala na spletni strani NIJZ.

Skupino, ki bo delovala v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), bo vodil epidemiolog in vodja centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel. V njej bosta tudi epidemiologinji Alenka Trop Skaza (namestnica vodje) in Marta Grgič Vitek, pa tudi imunolog Alojz Ihan, infektologinja Tatjana Lejko Zupanc, antropolog Dan Podjed, specialist javnega zdravja Rade Pribaković Brinovec, mikrobiologinja Viktorija Tomič, komunikolog Mitja Vrdelja, matematik Janez Žibert in sanitarna inženirka Andreja Kukec.

Fafangel je pojasnil, da se bo skupina prvič sestala julija, strateške izsledke pa bodo predstavili v avgustu. Ob tem je napovedal transparentno komunikacijo. Zapisnike sestankov skupine bodo po njegovih besedah javno objavljali na spletni strani NIJZ.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je poudaril, da vlada in ministrstvo v delovanje posvetovalne skupine ne bosta posegala. "Nikoli ne bomo od skupine zahtevali, da odločitve spreminja preko noči, ampak bodo epidemijo vodili oni," je pojasnil.

Člane skupine je imenoval v. d. strokovnega direktorja NIJZ Ivan Eržen. Glavna naloga skupine bo po njegovih besedah priprava epidemičnih priporočil, pa tudi njihova komunikacija in razmislek o načinih promocije cepljenja proti covidu-19. Ob tem sta tako Eržen kot Bešič Loredan poudarila, da obveznega cepljenja proti covidu-19 ne bodo uvedli.

Ob jedrni posvetovalni skupini bodo posamezni člani vodili tudi delovne skupine, ki bodo pripravljale predloge priporočil za posamezna področja. Delovne skupine bodo med drugim obravnavale področje šolstva, higiene in prezračevanja ter domov starejših.

Kot je pojasnil Fafangel, bo posvetovalna skupina priporočila oblikovala na podlagi treh scenarijev. Po scenariju A bo veljala paleta priporočil, kot velja sedaj - cepljenje proti covidu-19, izolacija, zračenje prostorov, delo na domu in uporaba zaščitnih mask za zašito sebe in drugih. Gre za scenarij, ki bo veljal v primeru širjenja obstoječe koronavirusne različice omikron, ki predstavlja manjše tveganje za hud potek bolezni kot prejšnje različice, tudi zaradi razvite imunosti posameznikov po cepljenju ali preboleli okužbi.

Scenarij B bi pomenil bolj nevarno bolezen covid-19, tveganje za hud potek bolezni bi bilo na ravni prejšnjih različic. V tem primeru bi skupina tehtala o predlogih nekoliko strožjih epidemičnih ukrepov. Scenarij C bi v veljavo stopil v primeru hudega poslabšanja epidemičnih razmer.

Poudarek na priporočilih

»Ne obladujemo več števila primerov, ampak obvladujemo hude poteke bolezni,« je Fafangel orisal nadaljnjo strategijo. Kako bodo to dosegli? Z »močnimi javnozdravstvenimi priporočili,« je prepričan Fafangel. »Odlok, obveza in kazen,« kar bo mogoče prva asociacija, ki jo bodo ob tem izrazu imeli prebivalci, po njegovem mnenju v tem trenutku niso močna priporočila, temveč je to zgolj »obliž, ki je smiseln, ne delamo revizionizma za nazaj, epidemiologija te bolezni je bila takrat drugačna, ampak to je kratkotrajen pristop.« Dejal je, da je zdaj potreben drugačen pristop. »Močno javnozdravstveno priporočilo je nekaj drugega, je priporočilo, ki je dostopno in družbeno sprejemljivo.« V praksi to pomeni, da bo in je že »upravljanje tveganja bolj na ravni posameznika, ki seveda pomisli tudi na druge in družbo.« Fafanglej je pojasnil, da imajo za to na razpolago »paleto orodij,« a je bistveno to, da se bo »vsak posameznik prostovoljno odločal, po čem bo posegal.«

V tem trenutku predvsem za to poletje pet jasnih priporočil

V prvi vrsti je tukaj cepljenje, ki ostaja najbolj učinkovit ukrep za zaščito svojega zdravja. »Brez da čakamo na nova, prilagojena cepiva. Osnovno cepljenje in en poživitveni odmerek je tisto, kar je omogočilo, da je ta diskrepanca med hudim potekom bolezni in okužbami.« Fafangel je dodal, da za cepljenje nikoli ni prepozno, »vedno je pravi čas,« pri čemer je navedel eno od zadnjih študij v znanstveni reviji Lancet, v okviru katere so ocenili, da je cepljenje v zadnjem letu v skupno 185 državah »preprečilo približno 20 milijonov smrti, to je tisto, o čemer govorimo.« Po njegovih navedbah tudi slovenski podatki še vedno kažejo, da je učinkovitost cepiva ob valu omikrona v populaciji nad 65 let še vedno »krepko čez 90 odstotkov,« ko je govora o preprečevanju hujšega poteka bolezni. Dodal je, da v primeru imunokompromitiranih oseb pride v poštev tudi drugi poživitveni odmerek.

Drugo ključno priporočilo je to, da »če si bolan, ostani doma. Ne moreš vedeti, ali je tvoja soseda noseča in ali bo sosed jutri začel z zdravljenjem za kakšno hudo obliko raka. Pomislimo na druge in ne širimo okužbe naprej.« Tudi če se osredotočimo na hude poteke bolezni, še vedno ni vredu, da »številke poblaznelo divjajo sem ter tja.« Na družbeno sprejemljiv način moramo storiti vse, da je »število okužb še vedno čim manjše in val čim krajši.«

Še vedno veljavno priporočilo je tudi vestno zračenje prostorov, ki je osrednje in sprejemljivo orodje za boj proti epidemiji.

Četrto priporočilo je delo na domu, ki sicer ni na voljo vsem, a gre za učinkovito orodje.

Kot peto priporočilo je Fafangel navedel še uporabo zaščitnih mask, ki so sicer »kamen spotike« za mnoge. »Umirimo žogico in pomislimo na maske. Ob povečanem številu primerov so še vedno učinkovito orodje, ki lahko zaščiti tebe in zaščiti druge. Najbolj primerne so v zaprtih in prenatrpanih prostorih.« Ob tem je poudaril, da je to priporočilo in da se bo vsak odločil sam, ali jo bo nadel ali ne. »Vsak upravlja svoje tveganje sam.« To so ta priporočila, pet jih je, ne gre za odkrivanje tople vode, je še poudaril.

Komuniciranje v zdravstvu

Minister za zdravje je že pred časom napovedal, da bo v okviru ministrstva za zdravje delovala skupina za intenzivne postelje. Danes je pojasnil, da bo skupino vodil vodja oddelka za intenzivno terapijo na ljubljanski infekcijski kliniki Matjaž Jereb, koordinator pa bo, kot že v času prejšnjih epidemičnih valov, Robert Carotta.

Skupina bo po ministrovih besedah določila kritične točke zdravstvenega sistema. Cilj je, da maksimalno 20 odstotkov posteljnih kapacitet bolnišnice namenijo za zdravljenje covidnih bolnikov. Če bi številko presegli, bodo skupina pripravila scenarije za ukrepanje, je napovedal.

Vse v pripravo epidemičnih priporočil vpletene institucije in ministrstvo za zdravje bodo okrepljeno sodelovali in komunicirali, je poudaril.

Z uvedbo dvotirnega vodenja NIJZ bo imel glavno besedo pri "strokovnih zadevah" strokovni direktor, je pojasnil Eržen. Direktor NIJZ Milan Krek pri tem po njegovih besedah ne bo imel posebne vloge, bo pa o vsem informiran.

Na vprašanje, kaj je ključna razlika v covidni strategiji, je odgovoril, da so pred tem epidemiologi epidemijo covida-19 na nek način opazovali s strani, vodila pa jo je druga strokovna skupina. Prav tako epidemiologi "niso imeli odprtih kanalov komuniciranja".

STA; M. K.

novejši najprej Komentarji (1) 1d nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni Jožko A da je cepljenje najbolj učinkovit način za zaščito svojega zdravja ? Ne ga biksat ! Tile strokovnjaki ponavljajo napake. Kohov institut je javno objavil podatke, da so "polno cepljeni" zmanjšali svojo imunost za 80 %. Vsekakor pa NE drži, da je to "najbolj učinkovit način za zaščito svojega zdravja". Če pogledam samo svojo okolico in pocepljene, ugotovim, da so "polno cepljeni" še naprej zbolevali in to tudi huje, zato ne ponavljati, da to pikanje kakorkoli ščiti. In vsi popikani so debelo gledali, ko jim govorim, da me takozvani kovid, do sedaj ni niti povohal in da se niti slučajno ne nameravam prostovoljno pikat. Se pač držim nekih osnovnih pravil in ni bilo problemov. O načinu doseganja imunosti (brez pikanja), pa ti strokovnjaki še vedo ničesar. Direktive SZO ? Preglej samo prijavljene komentatorje