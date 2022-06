Na mejnem prehodu umrl v tovornjaku

28.6.2022 | 19:00

Danes ob 16.58 je na avtocesti pred pokritim vkopom Karteljevo v smeri Novega mesta osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator, izvlekli vozilo izpod odbojne ograje in pomagali vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju dogodka so dežurni delavci DARS-a zavarovali kraj nesreče in počistili posledice nesreče.

Ob 14.01 sta v Dečnem selu, občina Brežice, trčili osebni vozili. Lažje poškodovano osebo so reševalci NMP Brežice oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Umrl v tovornjaku

Ob 15.39 se je na tovornem terminalu Mednarodnega mejnega prehoda Obrežje, občina Brežice, v zaklenjenem tovornem vozilu nahajala neodzivna oseba. Gasilci PGE Krško so na zahtevo policije izvozili, vendar je bila intervencija preklicana, saj so si reševalci NMP Brežice in policisti sami omogočili dostop do preminule osebe.

Na kraju uničili granati

Danes ob 7.57 je v bližini naselja Grič pri Dobličah, občina Črnomelj, občan v gozdu našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta odstranila in na kraju uničila dve topovski granati kalibra 47 mm, italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne.

Kadilo se je iz tovora

Ob 8.55 se je na Kopališki ulici v Višnji Gori v občini Ivančna Gorica kadilo iz tovornega dela kamiona. Gasilci PGD Višnja Gora in Stična so ga pospremili na smetišče, kjer so tovor raztresli in zalili z vodo.

