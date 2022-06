Izgubljenega v gozdu rešili iz močvirja

29.6.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 22.18 se je v bližini naselja Hrvaški brod, občina Šentjernej, izgubila oseba v gozdu in obstala v močvirju. Pod vodstvom policije so se iskalne akcije udeležili gasilci GRC Novo mesto. Osebo so gasilci nepoškodovano našli, rešili in predali policistom.

Trk pri Čatežu

Ob 19.17 sta pri Čatežu ob Savi, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator in posuli po vozišču iztekle motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Kaj je v Kobili?

Ob 19.46 so v naselju Šmalčja vas, občina Šentjernej, opazili neznano rjavo snov v potoku Kobila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so opravili meritve in pregledali okolico. Obveščene so bile pristojne službe.

Do onemoglega

Ob 15.21 so na Kolodvorski ulici v Ribnici gasilci PGD Ribnica na prošnjo policistov preko lestve vstopili v stanovanje, odprli vhodna vrata stanovanja in tako omogočili vstop reševalcem NMP Ljubljana do obolele osebe.

Dimniški požar

Ob 19.17 so v naselju Globočdol, občina Mirna Peč, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna Peč in Hmeljčič so nadzorovali izgorevanje saj in pregledali okolico dimnika.

Požara v naravi

Ob 20.57 je v bližini Dobruške vasi, občina Škocjan, gorela suha trava in vejevje. Gasilci PGD Grmovlje so pogasili požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Ob 21.13 je v bližini naselja Dobliče, občina Črnomelj, gorelo strnišče. Gasilci PGD Dobliče so pogasili požar na površini okoli 60 kvadratnih metrov.

Osja gnezda

Ob 20.00 so na Obrežju, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz stanovanjske hiše odstranili več osjih gnezd.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes med 8:00 in 14:00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Čilpah, nizkonapetostno omrežje – Bitovska gora.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP GORENJA VAS 2 2003;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU na izvodu PROTI SELAM STARA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Boršt, nizkonapetostno omrežje – smer Boršt sever med 8. in 10. uro, na območju TP Sobenja vas, nizkonapetostno omrežje – Globočice med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Armeško, nizkonapetostno omrežje – smer proti cerkvi med 8. in 12. uro ter na območju TP Lomno, nizkonapetostno omrežje – Arto med 8. in 11. uro.

M. K.