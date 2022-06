Negotovosti konec - Tanja Kofol umrla v prečenskem gozdu

29.6.2022 | 08:50

Tanja s svojim avtomobilom, ki so ga kmalu po njenem izginotju našli pred Sparom v Bršljinu. (Foto: arhiv)

Tanja Kofol

Novo mesto - Dva tedna je tega, odkar so v gozdu ob velodromu v Češči vasi pri Novem mestu našli človeško okostje. Takrat je bilo znano le, da je tam ležalo dalj časa, da pa je bilo ''novejšega datuma.'' Takoj je zaokrožila informacija, da bi truplo lahko bila od januarja letos pogrešana Tanja Kofol iz Ljubljane, česar pristojni seveda niso mogli tako hitro potrditi oz. zavreči. Zdaj je negotovosti konec.

V Nacionalnem forenzičnem laboratoriju v Ljubljani so namreč z analizo DNK potrdili, da so v gozdu dejansko našli pogrešano mladenko. Sedaj znane okoliščine ne kažejo, da bi bila njena smrt posledica kaznivega dejanja ali nesreče, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah ter okoliščinah smrti obvestili pristojno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.

Spomnimo: svojci so Tanjo pogrešili 11. januarja, ko se je iz Novega mesta odpeljala neznano kam. Njen moder citroen so 1. februarja našli pred trgovino Spar v novomeškem Bršljinu, kjer naj bi stal že najmanj pet dni.

Po družabnih omrežjih so se vrstili pozivi k pomoči pri iskanju, pogrešano so med drugim večkrat iskali tudi v reki Krki. Iskali so tudi po bližnjih gozdičkih, mesece neuspešno, Tanjini starši pa niso izgubili upanja.

Vse do zadnjega obiska policistov.

M. K.