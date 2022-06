Otrok nenadoma stekel na cesto; trčil v reševalca na nujni vožnji

29.6.2022 | 13:00

Na Griču sinoči tako hudo ni bilo, rešilec je obstal 'na nogah' ... (simbolna slika; arhiv Svet24)

Sinoči nekaj pred 20. uro so bili novomeški policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo huje poškodovano deklico, ki naj bi jo zbil osebni avtomobil. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila na območju Mačkovca pri Dvoru, kjer je 60-letni voznik osebnega avtomobila trčil v deklico, ki je nenadoma stekla na cesto. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Povzročiteljico nesreče izsledili

Brežiški policisti so bili nekaj pred 14. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med Dečnim selom in Sromljami, kjer naj bi eden od udeležencev po trčenju odpeljal s kraja nesreče. 31-letno voznico so izsledili. Lažje poškodovanega 27-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da je voznica zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v avtomobil 27-letnega voznika. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov bodo uvedli prekrškovni postopek.

S pretežko nogo v ograjo na AC

Nekaj pred 17. uro je na avtocesti pri Karteljevem, v smeri proti Novem mestu, voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Lažje poškodovanega 33-letnega voznika, lažje poškodovano 29-letno potnico in otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča pri Griču

Nekaj po 19. uri sta v semaforiziranem križišču Na Griču (PP Brežice) trčila osebno in reševalno vozilo. Po prvih ugotovitvah je voznik reševalnega vozila na interventni vožnji zapeljal v križišče ob rdeči luči na semaforju in zaprl pot 21-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Slednji se je v nesreči lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prijeli tatove

Nekaj po 16. uri so bili policisti obveščeni, da so neznanci na Suhorju z dvorišča stanovanjske hiše ukradli elektromotor in ročno orodje ter pobegnili z osebnim vozilom. Policisti PP Novo mesto so v okolici Novega mesta tatove izsledili. Zasegli so jim ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu. Zaradi tatvine bodo ovadili 36-letnega in 24-letnega osumljenca ter 36-letno osumljenko.

Na tujo njivo po krompir

V noči na torek so v okolici Potočne vasi neznanci z njive izkopali in odpeljali okoli 150 kg krompirja.

Migranti

Policisti so na območju Dobove izsledili in prijeli državljana Libije in državljana Alžirije.

M. K.

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni toto koliko idiotov je na naših cestah da ni videl da je rešilec na nujni vožnji in mu dal prednost to so pa mladi brezobzirni vozniki ki mislijo da so kralji na cestah, policajem pa vsaka čast da so napisali plačilni nalog kadar bo potrebna nujna vožnja za policaja kar počasi naj čaka rešilca magar eno uro. Preglej samo prijavljene komentatorje