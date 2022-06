FOTO: Jubilejnih 70 let gasilcev iz Radohove vasi



29.6.2022 | 10:30

Foto (tudi v fotogaleriji): Občina Ivančna Gorica; G. S.

Radohova vas

- Na praznični dan ob dnevu državnosti je s slavnostno gasilsko povorko in prireditvijo svojo 70–letnico delovanja obeležilo Prostovoljno gasilsko društvo Radohova vas. Praznovanje visokega jubileja je po besedah predsednika PGD Radohova vas Mihe Grandovca za društvo zgodovinsko, saj dokazujejo, da so prehodili dolgo pot neprekinjenega delovanja.



Kot sporočajo z ivanške občine, se je Grandovec ob tej priložnosti za pomoč zahvalil Gasilski zvezi Slovenije, Gasilski zvezi Ivančna Gorici in Občini. Hkrati se je zahvalil še vsem članicam, ki lepo skrbijo za izgled doma in njene okolice, ter zvestim članom za opravljanje funkcije v društvu. Besedo zahvale so bili deležni tudi krajani Sela, Radohove vasi, Šentpavla in Zaboršta, ki finančno pomagajo društvu s svojimi prispevki.

Ob jubileju so zbrane gasilke in gasilce nagovorili tudi predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole, predstavnik Gasilske zveze Slovenije Jožef Smole in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Župan se je v nagovoru zahvalil vsem prednikom, ki so pred sedemdesetimi leti ustanovili društvo, hvaležnost pa je izrekel tudi vsem generacijam, ki so društvo razvijali in ga vodijo še danes. Ob jubileju je društvu v zahvalo in v spodbudo za nadaljnje delo izročil spominski kovanec Prijetno domače, ki ga kot župan podeljuje vsem, ki so za razvoj naše lokalne skupnosti še posebej zaslužni.

Vodstvo društva se je s častnim kipcem gasilca še posebej zahvalilo »gonilnima« članoma društva, častnemu predsedniku Branetu Prazniku in dolgoletnemu poveljniku društva Alojzu Markoviču. Spominsko značko so na prireditvi prejela tudi vsa gasilska društva iz GZ Ivančna Gorica in nekatera sosednja društva. Kulturni program, ki ga je povezovala upokojena učiteljica Breda Kramar, so s petjem, recitacijami in harmoniko popestrili najmlajši krajani. Praznovanje se je še v pozno v noč nadaljevalo z veliko gasilsko veselico ob zvokih ansambla Mladi Dolenjci, so še navedli v sporočilu za javnost.

O zgodovini društva PGD Radohova vas

Leta 1948 je bila ustanovljena gasilka četa v okviru PGD Temenica. V februarju 1952 pa se je osamosvojila v PGD Radohova vas. Prve prostore za delovanje je društvu odstopila Semenarna Ljubljana v starem poslopju na Selu pri Radohovi vasi. Društvo je v vseh teh letih rastlo in se razvijalo. Leta 1984 je predsedniško funkcijo društva prevzel Jože Kramar, ki se je aktivno vključil v nakup zemljišča za izgradnjo gasilskega doma. 15. januarja 1988 je kot predsednik društva podpisal pogodbo z nekdanjo skupno Občino Grosuplje o brezplačnem prenosu parcel v trajno last PGD Radohova vas. Po tej veliki pridobiti so se začela intenzivna dela za začetek izgradnje doma. 18. septembra 1990 je bil s pomočjo vseh požrtvovalnih članic in članov sezidan in pokrit nov gasilski dom. Opravljenih je bilo preko 5000 prostovoljni delovnih urh. Jože Kramar je mandat predsednika leta 1993 predal mlajšemu predsedniku Branetu Prazniku, ki je društvo vodil do 2013, ko je predsedovanje društva prevzel današnji predsednik Miha Grandovec. Društvo danes šteje 106 članov. PGD Radohova vas ima v svojem voznem parku dve vozili in sicer kombinirano vozilo GVC 16/25 za hitro posredovanje ob morebitnih nesrečah in vozilo za prevoz moštva.

M. K.

