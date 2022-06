Nov ''ne'' za Brežice kot mestno občino; stara kršitev zakonodaje ne more biti razlog nove

29.6.2022 | 12:00

Brežice (Foto: Občina Brežice)

Ljubljana/Brežice - DZ je s 25 glasovi za, 55 proti in dvema vzdržanima sklenil, da predlog novele zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, ki so ga vložili v SDS in s katerim bi podelili status mestne občine Občini Brežice, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Kot je v imenu predlagateljev dejal Anton Šturbej (SDS), gre za veliko občino s posebnim geostrateškim položajem in veliko državnimi, regijskimi in lokalnimi institucijami ter močnim razvojnim potencialom. Po njegovih besedah so Brežice tudi "na dobri poti, da kmalu izpolnijo vse zakonske pogoje".

Stara kršitev ne more biti razlog nove

Vlada predloga ne podpira, je ob ponedeljkovi prvi obravnavi predloga povedal državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič in pojasnil, da mesto Brežice ne izpolnjuje pogojev iz zakona o lokalni samoupravi. Argument, da je DZ v preteklosti že podelil status mestne občine občinam, ki niso izpolnjevale vseh zakonskih pogojev, pa po njegovih besedah ne more biti razlog za ponovne kršitve zakona.

Glasovanje proti predlogu so v ponedeljek napovedali v poslanskih skupina Svoboda, Levica in NSi, medtem ko v SD stališča niso predstavili.

V Levici po besedah Nataše Sukič menijo, da se s tovrstnimi predlogi degradira status mestne občine.

V Svobodi ocenjujejo, da bi bil čas, da bi se ponovno lotili ureditve položaja statusa in nalog mestnih občin, pa tudi postopka za pridobitev statusa in spremembo pogojev za njegovo pridobitev. V nasprotnem primeru se bodo po besedah Janje Sluga zaradi ravnanja DZ v prejšnjem mandatu tovrstni predlogi vrstili kot po tekočem traku. Pri tem je napovedala, da do ureditve tega vprašanja tovrstnih predlogov v Svobodi ne bodo podpirali.

Podobno je tudi Vida Čadonič Špelič iz NSi ocenila, da bi bilo dobro, da bi, preden bi podeljevali nove statuse novim občinam in pri tem ne upoštevali zakonodaje, morda pripravili zakon o mestnih občinah in jasno opredelili njihove naloge. Spomnila je tudi, da je status mestne občine na tem območju že pridobila Brežicam sosednja občina, občina Krško, ki sicer tudi ni izpolnjevala pogojev.

Andrej Hoivik (SDS) je menil, da bi se morali začeti bolj podrobno pogovarjati, ali je veljaven zakon o ustanovitvi občin še aktualen, ko gre za pogoja 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest, kolikor jih mora imeti občina, da pridobi status mestne občine. Bi pa s podporo predlogu za podelitev statusa mestne občine Brežicam po njegovih besedah tudi večali decentralizacijo in skladen regionalni razvoj.

Predlog za Brežice kot mestno občino je DZ sicer zavrnil že v prejšnjem mandatu.

STA; M. K.