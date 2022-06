V Posavju ugodna zaposlitvena gibanja; zaposlujejo v prevozništvu, strojništvu, predelovalni industriji

Posavska enota Gospodarske zbornice v Krškem (Foto: Rasto Božič/STA)

Krško - V Posavju je brezposelnost letos najnižja po letu 2008. Ugodne smernice padca brezposelnosti na območju upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica se letos nadaljujejo, do konca leta pa naj bi število zaposlenih v Posavju zvišali za nekaj manj kot 1200 ljudi, je napovedala direktorica sevniške območne službe zavoda za zaposlovanje Polona Mirt.

Spodbudne so tudi napovedi posavskih delodajalcev glede zaposlovanja v drugi polovici leta, je Mirtova ocenila na današnji novinarski konferenci s predstavitvijo poslovanja gospodarskih družb Posavja in predstavitvijo podatkov o zaposlenosti.

Število zaposlenih naj bi do konca leta zvišalo za 2,5 odstotka, delodajalci pa so v letošnjem drugem polletju napovedali dodatnih 1160 zaposlitev.

Zaposlovali naj bi v prevozništvu, strojništvu in predelovalni industriji. Potrebovali bodo voznike, kovinarje, strojne mehanike, čistilce, kuhinjske pomočnike, orodjarje, varilce, upravljavce strojev in drugih naprav, delavce za preprosta dela, tehnike in elektrotehnike ter osnovnošolske predmetne učitelje.

Mirtova je tudi opozorila, da lahko navedene zaposlitvene načrte skazi območna kadrovska podhranjenost in da delodajalci pri teh računajo na pomoč pristojnih služb in na delavce iz tujine.

V sevniški območni službi zavoda za zaposlovanje so imeli sicer konec maja prijavljenih nekaj manj kot 2500 brezposelnih oz. dobre štiri odstotke manj kot aprila in dobrih 22 odstotkov manj kot maja lani.

Povpraševanje po delavcih je v letošnjih prvih petih mesecih glede na primerljivo lansko obdobje zraslo za dobrih 37 odstotkov in okrepilo odliv iz evidence brezposelnih.

Na padec brezposelnosti v Posavju je po direktoričinih besedah poleg okrepljenega povpraševanja po kadru vplival tudi nižji priliv v evidenco brezposelnih. V letošnjih prvih petih mesecih se je sicer prijavilo nekaj več kot 850 brezposelnih oz. dobra desetina manj kot v enakem lanskem obdobju.

Kot razlog nižjega priliva brezposelnih je Mirtova navedla še bistveno manj stečajnih kot tudi drugih presežnih delavcev in manjše število prijavljenih zaradi izteka zaposlitve za določen čas.

Po podatkih Ajpesa so sicer posavske gospodarske družbe lani ustvarile rekordnih 5,7 milijarde evrov skupnega prihodka, kar je dobri dve petini več kot predlani. Hkrati so ustvarile 174 milijonov evrov neto čistega dobička, ki je bil skoraj tri petine višji od primerljivega predlanskega. Največ oz. dve tretjini prihodka je v Posavju lani ustvarila energetika.

Direktor posavske enote Gospodarske zbornice Slovenije Darko Gorišek je danes poudaril, da je bilo preteklo leto v gospodarskem smislu izjemno in dodal, da imajo v Posavju "sorazmerno dobre" obete tudi za letos.

V prvih petih mesecih tekočega leta je bilo namreč poslovanje "nad pričakovanji". Določene skrbi imajo sicer za poslovanje v drugi polovici in zadnji četrtini leta. Navedel je negotove razmere zaradi energetske in surovinske krize in morebitne logistične težave.

"Napovedi so sicer dobre, obetavne in optimistične," je nadaljeval in še opozoril, da sta iz statistične regije jugovzhodna Slovenija v Posavje svoja sedeža lani preselili družbi TPV Automotive in Narayan, ki naj bi regijsko zaposlenost letos okrepili za 775 delovnih mest in regijske prihodke za 120 milijonov evrov. Regijski izvoz pa naj bi povečali za 108 milijonov evrov, je še navedel Gorišek.

