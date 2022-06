Dobrodošli doma, dobrodošli v Novem mestu

29.6.2022 | 13:00

Vodja projekta Anamarija Rajk, novomeški župan Gregor Macedoni in direktor Rafaelove družbe, ki pripravlja srečanje, Lenart Rihar

Tradicionalna prireditev Dobrodošli doma se bo letos v petek, 1., in v soboto, 2. julija, odvijala v Novem mestu. Gre za eno največjih prireditev te vrste na kateri se vsako leto zberejo Slovenci iz zamejstva, izseljenstva in matice. Kot vsako leto bo tudi letos program zelo pester zato vabljeni, da se nam pridružite. V petek, ob 13. uri boste v Mestni hiši lahko prisluhnili posvetu o slovenskih migracijah na območju nekdanje Jugoslavije. Posvetu bo ob 16.30 uri sledila otvoritev razstave Dragana Gačnika iz Zenice v Galeriji Kocka. Zvečer ob 18. uri pa vas vabimo v Knjižnico Mirana Jarca na predavanje o slikarju Maksimu Gaspariju in otvoritev treh razstav. Razstave del Maksima Gasparija, fotografske razstave Moj košček Slovenije, ki prikazuje najbolj zanimive fotografije fotografskega natečaja in razstave, ki je nastala ob 30. obletnici društva Slovenija v svetu.

V soboto se bo dogajanje začelo že dopoldan. Med 9. in 13. uro se bodo odvijale nogometne tekme 7. nogometnega prvenstva Slovencev po svetu na stadionu Portoval. Ob 16. uri pa se bo dogajanje preselilo na Glavni trg. Najprej bo poskrbljeno za najmlajše, ki si bodo lahko ogledali lutkovno predstavo z naslovom Mala čarovnica, ob 17. uri pa bo sledila osrednja prireditev. V dogajanje nas bo popeljala Mestne godba Novo mesto, po uvodnih pozdravih ministra za Slovence po svetu Mateja Arčona in župana Novega mesta Gregorja Macedonija pa se bodo predstavile zamejske in izseljenske skupine od blizu in daleč. Nastopajoči prihajajo iz Avstrije, Italije, Madžarske pa iz Nemčije Švedske, Bosne in Hercegovine, Srbije pa tudi iz oddaljenih Argentine in Venezuele. Ko bomo že dodobra ogreti, pa bodo na oder stopili še Prifarski muzikanti.

Ta konec tedna vas čaka v dolenjski prestolnici pestro dogajanje, zato dobrodošli v Novem mestu.

