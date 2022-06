FKK - Festival Kulture Kostanjevica

30.6.2022 | 09:10

Foto: arhiv DL; M. L.

Kostanjevica na Krki - Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki, ki ga vodi Jan Strajnar, že peto leto zapored pripravlja Festival Kulture Kostanjevica. Na letošnjem festivalu, katerega programski vodja je uveljavljeni poklicni gledališki igralec, seveda tudi domačin, Stane Tomazin, se bo zvrstilo 9 glasbenih skupin, 3 gledališke predstave, delavnice, filmski večer, likovna razstava, literarni zajtrk, okrogle mize in še kaj drugega …

Društvo je z okrog 30 somišljeniki pred petimi leti ustvarilo dogodek, za katerega so hoteli, da bi postal tradicionalen, dolgoleten in vpet v pore in dušo kraja ter regije. Ideja se sama po sebi umešča v tradicijo kulturnih festivalov, ki jo je vzpostavil Lado Smrekar z Dolenjskim kulturnim festivalom in Forma Vivo, nadaljevali pa se je z Goginimi dnevi in festivalom Noster Nostri. S festivalom so zapolnili vrzel, ki je nastala z izginjanjem teh in drugih kulturnih festivalov iz pokrajine v zadnjih letih, in ponudili ljudem tudi vrhunsko kulturno ponudbo. To potrjuje že letošnji prvi gost FKK 2. julija Rade Šerbedžija. Še več: v organizacijskem odboru festivala so se odločili, da bodo tako kot vsa leta doslej, vse aktivnosti v okviru festivala za udeležence brezplačne in tako dostopne vsem. V sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki so program še dodatno obogatili in otvoritev festivala umestili v sklop dogodkov ob praznovanju 770. obletnice mestnih pravic Kostanjevice na Krki.

ŠERBEDŽIJA, VIZUALNI UMETNIKI, VESOLJE

Že prvi dan FKK, v soboto, 2. julija, bo torej nekaj posebnega, saj bo odprl duri letošnjega festivala legendarni glasbeni gost Rade Šerbedžija. Že naslednji dan bo otvoritev razstave mladih vizualnih umetnikov. Tretji dan, v ponedeljek, 4. julija pa bo projekcija mladinskega filma Vesolje med nami…

O LOKALNI KULTURNI INFRASTRUKTURI

Četrti dan FKK, v torek, 5. julija, se bo pričel nekolikanj bolj resnobno, z okroglo miza o pomenu lokalne kulturne infrastrukture in zaključil s koncertom akademskih glasbenikov iz Kostanjevice na Krki.

P. P.