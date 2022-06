V Ribnici prihodnje leto rekorden proračun; glavni projekt medgeneracijski center namesto Ideal centra

30.6.2022 | 08:15

Glavni projekt ribniške občine bo medgeneracijski center, ki ga nameravajo urediti na območju nekdanjega Ideal centra (na sliki). Foto: arhiv DL; M. G.

Ribnica - V občini Ribnica za prihodnje leto načrtujejo rekordno visok proračun, težak 17,7 milijona evrov. Med drugim načrtujejo za okoli osem milijonov evrov naložb, "kar pomeni, da se naložbeni cikel v občini nadaljuje na vseh področjih," pravi župan Samo Pogorelc. Glavni projekt bo medgeneracijski center, ki ga nameravajo urediti na območju Ideal centra.

Za projekt Medgeneracijskega športnega centra Ribnica, ki bo zrasel na mestu trenutno propadajočega objekta nekdanjega centra Ideal, so v občini tik pred podpisom pogodbe z izvajalcem. Ta bo moral projekt po besedah župana poleg same izgradnje tudi projektirati po načrtih, ki so si ga zamislili na občini. Z rušitvijo trenutnega objekta naj bi predvidoma začeli avgusta, takoj zatem pa z gradnjo, ki naj bi jo zaključili nekje konec leta 2024.

Na okoli 5500 kvadratnih metrih nameravajo urediti parkirno hišo, kulturno dvorano z 250 sedeži, konferenčno sejno sobo za 70 ljudi, pisarne za delo od doma in start-upe ter manjšo kavarno. Svoje prostore v kompleksu bodo dobila različna društva, ki so zdaj razporejena po celotni občini, godba, pevci, starejši in gibalno ovirani. Pripravili bodo tudi vse za naknadno ureditev kegljišča ali bowlinga. "Šlo bo torej za celovito medgeneracijsko stavbo, kjer se bodo prepletale različne medgeneracijske vsebine," je dejal župan.

Projekt je vreden nekaj več kot 10 milijonov evrov, od česar bo pet milijonov prispevala država (letos 1,44 milijona evrov, prihodnje leto nekaj več kot 3,5 milijona), okoli 1,5 milijona nameravajo dobiti preko Eko sklada, štiri milijone pa bo zagotovila občina.

V prihodnjem letu v občini glede na predlog proračuna, ki je nedavno prestal prvo obravnavo na občinskem svetu, do končnega sprejetja septembra pa se bo besedah župana več ne bo bistveno spreminjal, med drugim načrtujejo energetsko prenovo več javnih stavb, prvo fazo komunalnega opremljanja industrijske cone Lepovče, komunalno opremljanje stanovanjske soseske Hrastje, več prenov in ureditev cest, drugo fazo prenove grajske površine ter nadaljevanje projekta čistilne naprave Dolenja vas.

Župan ob tem upa, da bo država izpolnila dane in že podpisane zaveze ter da bo tudi povečala povprečnino. "Tudi občine se namreč srečujemo s različnimi podražitvami," pravi.

Do 24. julija je predlog proračuna prvič tudi v javni obravnavi.

STA; M. K.