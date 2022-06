Vetrolom: v Jelovcu drevo na moškega, v Rosalnicah razkrita mrliška vežica

Včeraj ob 18.11 se je v naselju Jelovec, občina Sevnica, zaradi vetra podrlo drevo na gospodarski objekt in občana. Gasilci PGD Boštanj so zavarovali kraj, razžagali drevo, rešili poškodovanega moškega izpod drevesa, poškodovancu nudili prvo pomoč in nato pomoč reševalcem NMP pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Prepeljali so ga v UC Brežice.

Ob 20.43 je v naselju Rosalnice, občina Metlika, močan veter razkril folijo s strehe, s katero je pokrita mrliška vežica. Gasilci PGD Rosalnice in Metlika so jo namestili nazaj. Iz zalitih prostorov v vežici so umaknili notranjo opremo v bližnji gasilski dom.

Ob 21.25 so v romskem naselju Rosalnice gasilci PGD Metlika pregledali par objektov, kjer je veter poškodoval strehe, in svetovali stanovalcem, kako sanirati poškodbe.

Uničili granato

Ob 17.06 so v naselju Brod v Podbočju, občina Krško, naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so ročno granato angleške izdelave iz 2. svetovne vojne odstranili in na kraju varno uničili.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Černelčeve ceste v Brežicah, da bo danes motena dobava pitne vode med 9.00 in 13. uro zaradi vzdrževalnij del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU, izvod Praprot.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1, izvod 3. UL. MARJANA KOZINE-NASELJE LEVO 1-49;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 2. CVIBLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JORDANKAL, izvod 1. JORDANKAL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 11:00 in 13:00 na območju TP Log Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Zorc; med 8:00 in 10:00 pa na območju TP Trebelno, nizkonapetostno omrežje – Zabukovje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice z okolico na območju TP Ponikve predvidoma med 9:00 in 12:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec Polc med 11:30 in 15:00 uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki trn, nizkonapetostno omrežje – Veliki trn predvidoma med 8:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Sevnica žaga - nizkonapetostno omrežje Spodnje Šmarje med 9:00 in 14:00 uro.

