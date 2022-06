V čast borcu Jerneju Molanu in ostalim žrtvam vojne za Slovenijo

30.6.2022 | 11:00

Družina Jerneja Molana (fotografije: Občina Brežice)

Častna vojaška straža

Rigonce - Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo v obmejni vasi Rigonce je v ponedeljek že 31. leto zapored potekala spominska slovesnost v spomin na borca Jerneja Molana in osamosvojitveno vojno, ki je pustila močan pečat v obmejnem kraju in občini. Družina, soborci, krajani, predstavniki občine, vojašnice, policije in veteranskih organizacij so se poklonili padlemu borcu in vsem, ki so zaslužni za naših 31 let v samostojni Sloveniji, so sporočili z brežiške občine.

Na komemoraciji, ki jo organizira Občina Brežice v sodelovanju s krajani, se pri spomeniku bojem in borcem za svobodno domovino vsako leto zberejo vsi tisti, ki želijo izkazati čast borcu Jerneju Molanu in ostalim žrtvam vojne za Slovenijo. S polaganjem venca se je borcu poklonila delegacija Občine Brežice v sestavi svetnikov občinskega sveta Igorja Zorčiča, Boštjana Šetinca in Matije Kolariča ter delegacija predstavnikov veteranskih organizacij - Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice in Intervencijske enote Teritorialne obrambe Brežice, Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZBV NOB) Brežice, Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Posavje in Zveze slovenskih častnikov (ZVČ) Brežice.

Častni pozdrav so Jerneju Molanu kot vsako leto doslej namenili soborci iz Intervencijske enote Teritorialne obrambe pod vodstvom Antona Marolta. Marolt je ob tej priložnost dejal, da izrekajo častni pozdrav tudi vsem borcem Intervencijske enote, ki so se v teh 31. letih poslovili.

Na komemoraciji je o življenju borca Jerneja Molana spregovoril župan Občine Brežice Ivan Molan. Župan Ivan Molan je dejal, da bo Jernej Molan »v spominu vseh, ki so ga poznali, zavedno ostal isti – družaben mož, dober oče, iskren prijatelj, ponosen vinogradnik, nogometni navijač, prostovoljni gasilec, sosed, soborec, preprosto kot nekdo, katerega praznina še vedno skeli, tudi po skoraj treh desetletjih.«

Župan Ivan Molan je izpostavil, da je bil čas velikih preizkušenj v letu 1991 hkrati čas največje enotnosti in solidarnosti našega naroda. Dodal je, da smo solidarnost med ljudmi ponovno izkušali v preteklih dveh letih, ko je naša življenja uravnavala pandemija korononavirusa in da Slovenci zmoremo biti solidarni in ponuditi pomoč sočloveku v izrednih časih.

»Pred nami, pred našo državo, Evropsko unijo in svetom so številni izzivi na katere bomo morali odgovoriti kot posamezniki, skupnost in družba. Brez povezanosti, enotnosti in sodelovanja ne bomo uspeli najti rešitve. V letih samostojnosti naše države smo poleg dosežkov beležili tudi napake, ko smo v imenu nove države zavrgli tudi nekatere »stare« vrednote, še posebej enotnost, skrb za skupno dobro in odgovornost, je povedal župan Molan.

Zahvalil se je vsem, ki ohranjajo spomin na borca Jerneja Molana, ki je za domovino in svobodo dal največ, kar je imel - svoje življenje.

V času slovenske osamosvojitvene vojne je Jernej Molan padel kot prva žrtev med pripadniki Teritorialne obrambe. Leta 1992 je posmrtno prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Od leta 2012 se po borcu Jerneju Molanu imenuje vojašnica v Cerkljah ob Krki. Občinski svet Občine Brežice mu je ob 30. obletnici samostojnosti posthumno podelil naziv častnega občana Občine Brežice v priznanje in zahvalo za izjemne zasluge pri obrambi domovine

Na slovesnosti so s častno vojaško stražo sodelovali pripadniki Slovenske vojske iz Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Gasilski pihalni orkester Loče pod vodstvom dirigenta Mirana Petelinca, Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova pod vodstvom Andreje Barič Kerin in recitatorka Anja Urek, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.