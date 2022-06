Hudo poškodovan kolesar; pijana, brez vozniške, zdaj še brez avtomobilov

30.6.2022 | 12:00

Včeraj nekaj po 12. uri so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo 21-letnega moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Po prvih ugotovitvah je moški kolesaril iz smeri Potoka proti Jurki vasi. Zaradi zdravstvenih težav naj bi izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pijana, brez vozniške, zdaj še brez avtomobilov

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Brestanici nekaj po 13. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 66-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,23 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Okoli 16.30 so na območju Senovega zasegli avtomobil 59-letnemu vozniku. Kršitelj, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola. O kršitvah so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je v Rodinah pri Trebnjem nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Na delovišču v okolici Straže so v isti noči neznanci vlomili v rezervoarje dveh tovornih vozil, traktorja in delovnega stroja. Iztočili so okoli 200 litrov goriva.

V naselju Sela na območju Šmarjeških Toplic je prav tako v noči na sredo nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo.Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V minuli noči je na parkirnem prostoru v Črnomlju neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil prenosni računalnik.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Koritno) izsledili in prijeli državljana Iraka, državljana Bangladeša in državljana Afganistana.

