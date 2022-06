V Novem mestu dvodnevni festival poulične umetnosti Rudi Potepuški

30.6.2022 | 09:55

Na fotografijah nekaj utrinkov Rudija Potepuškega minulih let (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na novomeškem Glavnem trgu se danes začenja dvodnevni tradicionalni festival poulične umetnosti Rudi Potepuški (program prireditev lahko spremljate v naši rubriki Namig za premik). Pripeljal bo najboljše plesalce, akrobate, artiste, klovne in druge poulične umetnike. "Vse mlade in mlade po duši" bodo zabavljali domači in tuji umetniki, je napovedala programska vodja festivala Vesna Kelbl Canavan.

Na novomeškem Glavnem trgu bodo danes med 10. in 13. uro ter popoldne med 15. in 17. uro najprej pripravili cirkuške delavnice Cirkokrog. Ob 18. uri bo s 50-minutno predstavo Samski moški nastopil poljski umetnik Piotr Chlipalski. Prvi festivalski večer bodo končali s hip-hop spektaklom D-Konstruction francoskega kolektiva Cie Dyptik.

V petek dopoldne in popoldne bodo spet pripravili omenjene cirkuške delavnice, zvečer pa bo na sporedu plesna predstava Igra v igri ljubljanske Plesne šole Kazina.

Sledili bosta nemška magična ulična predstava Nespametna poguba Petra Sweeta in Leonie Baker ter dobrodelna dražba Gogin veliki prodajni variate. Zadnji festivalski večer bodo končali s sodobno klovnovsko grotesko za odrasle Krotilka stolov klovnese Lingaling oziroma Tine Janežič, je še navedla Vesna Kelbl Canavan.

Prireditelj festivala je novomeška založba Goga. Njegovi soorganizatorji so Mestna občina Novo mesto, Javna agencija za knjigo RS in ljubljanski festival Ana Desetnica.

Obisk prireditev festivala Rudi Potepuški je brezplačen.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Programska vodja festivala Vesna Kelbl Canavan o festivalu Rudi Potepuški Programska vodja festivala Vesna Kelbl Canavan o festivalu Rudi Potepuški