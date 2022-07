Gasilci nad sršenje gnezdo

1.7.2022 | 07:00

Gasilci nad sršenje gnezdo v dimniku (Foto: arhiv; PGD Obrežje)

Sinoči ob 19.29 so gasilci PGD Obrežje v naselju Bukovje, občina Brežice, s tehnično intervencijo odstranili sršenje gnezdo s stanovanjskega objekta.

Nekaj ur brez vode

Uporabnike pitne vode v naselju Kerinov Grm Kostak obvešča, da bo danes do 11.00 ure prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC , izvod Desno;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS , izvod Desno;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. GRIBLJE , izvod Desno.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 5.PROTI CERKVI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 7:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELMA ČATEŽ;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTOROVJE, izvod 2.LOVSKA KOČA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gornji Obrež, nizkonapetostno omrežje – Smer Pohanca danes med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Mihalovec, nizkonapetostno omrežje – Petrinčič Ivan med 8:30 in 12:00 uro, na območju TP Vihre med 7:30 in 8:00 uro ter med 13:00 in 13:30 uro, na območju TP Brege, Mrtvice, Drnovo, Brege 2 in Krško vodovod pa med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.