VIDEO: Saj ni res, pa je: vlak prihaja, zapornice spuščene, luč utripa - avtobus pa na progo ...

1.7.2022 | 09:00

Videoposnetek na ogled spodaj pod tekstom

S PU Novo mesto danes sporočajo, da so bili 27. maja obveščeni, da je voznik avtobusa na zavarovanem prehodu ceste čez železniško progo poškodoval polzapornici in nadaljeval z vožnjo. Neodgovorno, nevarno in skorajda neverjetno početje je posnel voznik v avtomobilu, ki je vozil za avtobusom ...

Naa Policijski upravi pojasnjujejo, da je voznik avtobusa slovenskih registrskih oznak peljal po regionalni cesti proti Sevnici in ustavil pred prehodom ceste čez železniško progo, kjer so bile polzapornice spuščene, prihod vlaka pa so naznanjali tudi svetlobni znaki. Voznik je kljub opozorilom speljal in trčil v spuščeno polzapornico ter jo odlomil. Po prečkanju tirov je pri drugi polzapornici ustavil, izstopil iz avtobusa, zapornico s fizično silo odstranil in nadaljeval vožnjo.

Policisti PP Sevnica bodo voznika avtobusa ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Kazenski zakonik določa, da se z zaporom do treh let kaznuje, kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna sredstva, prometne znake in naprave za signalizacijo, prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja, postavlja ovire na prometnih poteh ali ravna na drug podoben način in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, še pojasnjujejo na PU Novo mesto.

M. K.