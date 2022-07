Novo vozilo za PGD Kamence

1.7.2022 | 10:20

Foto: PGD Kamence

Novo mesto - Člani PGD Kamence so minuli vikend praznovali. Po večletnih prizadevanjih so prišli do večjega gasilskega vozila za potrebe gašenja požarov in drugih intervencij v severozahodnem delu občine Novo mesto. In v nedeljo so tudi uradno prevzeli gasilsko vozilo, ki ima poleg gasilne in reševalne opreme tudi cisterno s 3000 litri vode.

Že leta 2018 so v društvu ugotovili, da glede na število in vrsto intervencij z obstoječim manjšim vozilom ne morejo primerno odgovoriti na vse potrebe. Poleg tega pa v Mestni občini Novo mesto na levem bregu reke Krke poleg poklicne enote GRC Novo mesto ni bilo nobene druge gasilske cisterne. Manjši del potrebnega denarja za nakup novega vozila je prišel iz sredstev požarne takse Uprave za zaščito in reševanje republike Slovenije, namenjeni občini Novo mesto, preostalo pa so člani društva zbrali pri donatorjih, s svojimi prispevki in s prodajo gasilskih koledarjev. Celotna naložba v vozilo je znašala 260.000 eurov.

V uporabo sta ga, kot sporočajo iz društva, predala botra vozila Anton Murgelj in Darko Zupančič. Ključe sta ponosno prevzela predsednik društva Tomaž Kumelj in poveljnik Andrej Pate, ki jih je nato predal šoferju in skrbniku vozila Juretu Kumlju. Da bo vozilo in člani posadkev njem vozili varno, je vozilo blagoslovil domači župnik Miro Virant. Prevzema se je udeležilo veliko članov društva in krajanov, tudi donatorjev, z zanimanjem pa so si novo pridobitev še posebej ogledali mladi člani društva.

V PGD Kamence sicer upajo, da bodo vozilo več uporabljali za vaje, kot pa za intervencije. A kot kaže, žal temu ne bo tako, saj je ob zadnjih vremenskih neurjih moralo novo vozilo že nekajkrat v akcijo, so še sporočili iz društva.

M. K.