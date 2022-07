Za volanom BMW-ja presenetila sevniške policiste - z 2,8 promila

1.7.2022

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Sevniški policisti so med kontrolo prometa sinoči nekaj po 20. uri na Blanci zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila znamke BMW. Med postopkom so ugotovili, da gre za 39-letno kršiteljico, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj ji je bilo to odvzeto zaradi kršitev cestno prometnih predpisov. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,34 miligram alkohola. BMW so ji zasegli in o kršitvah z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Bila je prehitra

Včeraj nekaj po 8. uri je na območju Sinjega vrha 59-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Povzročiteljici, ki se je v nesreči lažje poškodovala, bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

S ceste v drevo

Okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča v Gabru pri Semiču. Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da je 42-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano voznico in tri prav tako lažje potnike v njenem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Nesrečo povzročil voznik kros motorja

Nekaj pred 22. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti med Petelinjekom in Ratežom. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren voznik kros motorja, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 65-letnega voznika. 48-letna potnica v avtomobilu se je v nesreči lažje poškodovala. Policisti bodo zoper 44-letnega povzročitelja, ki je kraj nesreče zapustil, uvedli postopek o prekršku.

Vlomi in tatvine

S parkirnega prostora na Otočcu je med 29. 6. in 30. 6. nekdo ukradel kolo znamke Scott, model Volt sivo črne barve. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov.

Med 26. 6. in 30. 6. je v kraju Mavrlen na območju PP Črnomelj neznanec skozi vrata vlomil v zidanico in odnesel motorno žago.

Oškodovanec je policiste obvestil, da je med 25. 6. in 30. 6. v kraju Drganji Dol na območju Semiča nekdo vlomil v zidanico in ukradel dva bakrena lijaka in posodo z gorivom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 300 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Prilipe, Dobova, Obrežje) izsledili in prijeli tri državljane Afganistana, dva državljana Bangladeša in dva državljana Sirije in na območju PP Črnomelj (Žuniči, Zilje) deset državljanov Burundija, šest državljanov Afganistana in pet državljanov Konga.

