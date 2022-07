Prva mednarodna festivalska nagrada za film ''Vesolje med nami'' Rahele Jagrič Pirc

1.7.2022 | 11:10

Rahela Jagrič Pirc (skrajno desno) v Seulu (vse fotografije: Slovenski filmski center)

Seul/Leskovec pri Krškem - Mladinski film Vesolje med nami posavske režiserke Rahele Jagrič Pirc je na 10. mednarodnem festivalu otroškega filma v Seulu zabeležil prvo mednarodno nagrado. Kolja Chilima Budišin je v tekmovalnem programu Kids Vision prejel nagrado za najboljšega igralca.

Festivala, ki je potekal v juniju, se je udeležila tudi režiserka Rahela Jagrič Pirc, sicer doma iz Leskovca pri Krškem, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.

Mladinska drama o odraščanju je postavljena v Kostanjevico na Krki, govori pa o 14-letnemu najstniku Tobiju (Kolja Chilima Budišin), ki z mamo pripotuje iz Kanade na obisk k babici v Slovenijo. Tu se nikakor ne more vključiti v lokalno okolje, ki ga ne sprejema.

Po naključju odkrije star observatorij in se spozna z njegovim lastnikom Hermanom, kar mu zapolni čas v tuji deželi. Poleg tega spozna še pustolovsko Tjašo, s katero doživi prvo simpatijo. Na nek način je prisiljen, da se sooči z odnosi, ki ga pripelje do tega, da se mora naučiti biti korak bližje svetu odraslih.

V filmu igrajo še Ivo Barišič, Manca Dorrer, Irena Mihelič, Alenka Kraigher, Aljaž Jovanovič, Aliash Tepina, Matic Jamar, Neja Čušin, Jakob Cilenšek, Liam Cimperman in drugi.

Koscenaristka filma je Darja Medić, drektor fotografije je bil Darko Herič, montažer Mateja Rackov, snemalca zvoka Primož Debeljak in Jaka Batič, skladatelj Janez Dovč, oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik, scenograf Miha Ferkov, kostumografinja Nadja Bedjanič, oblikovalka maske pa Anita Ferčak. Direktorica filma je Amela Ikovic.

Film je sofinanciral SFC, finančno podporo pa je prejel tudi od Filmskega centra Srbije in srbskega ministrstva za kulturo. Koproducenti so RTV Slovenija, MB Grip, NuFrame, Zvokarna in Mir Media Group iz Srbije s sodelovanjem Filmskega studia Viba film.

Film je na rednem kinematografskem sporedu od 21. aprila.

M. K.