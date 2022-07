Podelili plaketo in tri zahvale

1.7.2022 | 13:10

Avtorica kvačkanega mirnskega občinskega grba, ki so ga na slavnostni seji prvič javno predstavili, Petra Privšek Konjačić in župan Dušan Skerbiš

Letošnji občinski nagrajenci z županom Dušanom Skerbišem in direktorico občinske uprave Tanjo Šinkovec.

Župan Dušan Skerbiš

Mirna - Danes mineva enajst let od samostojnega delovanja Občine Mirna, ki 1. julija praznuje svoj praznik. Tudi letos so pripravili slavnostno sejo, na kateri so sinoči podelili občinska priznanja tistim, ki so s svojim delovanjem soustvarjali in obogatili lokalno skupnost. Župan Dušan Skerbiš je dejal, da je občina uspešna, če ima uspešne posameznike, društva in podjetja.

Plaketo občine za prispevek na gospodarskem področju, še posebej za zgledno vodenje javnega podjetja Komunala Trebnje in za uspešno pripojitev Kmetijske zadruge Krka h Kmetijski zadrugi Trebnje ter ustanovitev Združenja kmetijskih zadrug K10+, in za aktivno sodelovanje pri prvih korakih samostojne občine ter podporo društvenemu življenju v lokalni skupnosti in širše je prejel Stanko Tomšič. »Prejeto priznanje mi pomeni to, da so moje delo opazili v domačem kraju. Danes so časi, ko je popularno biti kritičen, ko so popularne slabe novice, zato je lepo, da nekdo opazi, da se nekateri trudimo delat dobro, trudimo delat pošteno, čeprav v nobenem primeru in nikoli se ne da najti takšnih rešitev, ki bi bile čisto za vse optimalne,« je dejal Tomšič.

Za dolgoletno ustvarjalno delo snemalca in poročevalca o dogodkih v nekdaj Krajevni skupnosti Mirna ter danes Občini Mirna je zahvalo prejel Janez Janežič: »Na področju snemanja in poročanja sem bil aktiven vrsto let, zato mi zahvala v lokalni skupnosti pomeni zelo veliko,« je povedal.

Zahvalo je za ohranjanje pevske tradicije, soustvarjanje kulturnih prireditev v kraju in širše ter za večanje prepoznavnosti občine prejel Ženski pevski zbor Zimzelen, ki letos praznuje 30-letnico delovanja. Priznanje je prevzela Breda Kranjc, ki je ob tem povedala: »Zelo smo počaščeni, da je občina prepoznala naše delovanje. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem pevkam, ki so sodelovale in delovale v našem zboru. Seveda ne moremo mimo tega, da je 29 let zbor vodil naš dragi Stane Peček, ki ga žal danes ni več z nami, in mislim, da bi bil zelo vesel, če bi lahko bil danes z nami tukaj na odru ob prejemu tega priznanja.«

Zahvalo za odlične dosežke na gospodarskem področju, sodelovanje z Občino Mirna ter podporo društvenim in drugim dejavnostim v občini in širše je prejelo tudi podjetje Dana, ki letos obeležuje 70-letnico delovanja. »Priznanje potrjuje, da podjetje dela na pravi način. Sodelovanje z lokalno oblastjo pa pomeni tako razvoj podjetja kot razvoj občine,« je dejal Mitja Majzelj, ki je prevzel priznanje.

Županova priznanja za takojšnjo in nesebično pomoč pri odpravljanju posledic močnega neurja, ki je občino prizadelo na začetku junija, so podelil prostovoljnim gasilskim društvom Mirna, Selo pri Mirni, Ševnica, Volčje njive, Šentrupert, Trebnje in Čatež pod Zaplazom ter podjetjema Komuna Trebnje in TEM Čatež.

Župan Dušan Skerbiš je v svojem govoru poudaril pomen odličnega sodelovanja z društvi, zavodi in podjetji. Med investicijami je izpostavil gradnjo mirnske obvoznice, ki bo razbremenila ozko središče kraja. Župan pričakuje, da bodo gradbeni stroji zabrneli jeseni. Naslednje leto bo v ospredju tudi gradnja novega vrtca in številne druge investicije, ki bodo poskrbele za razvoj in napredek občine.

Nuša Vavtar, foto: Alenka Stražišar Lamovšek

