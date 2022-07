V avtu zaklenjen otrok; zapeljala s ceste in obtičala nad previsom

1.7.2022 | 19:00

Ob 13.19 je na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, ostal v avtu zaklenjen otrok. Tam prisotni občani so uspeli vozilo odpreti še pred prihodom gasilcev PGD Brežice in Cerina, tako da njihovo posredovanje na koncu ni bilo potrebno.

Obtičala nad previsom

Ob 13.36 je v naselju Zagorica, občina Mirna, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in obtičala nad previsom. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in s tehničnim posegom potegnili vozilo na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Na njivi gorel oves

Ob 9.46 je pri romskem naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorel oves na njivi. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so s hitrim posredovanjem požar omejili in pogasili.

Prepovedano zalivanje in pranje avtomobilov tudi v Podbočju

Kostak obvešča uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Podbočje, da je zaradi povečane porabe pitne vode in s tem pomanjkanja kapacitet vodovodnega sistema od danes prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica.

M. K.