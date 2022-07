Tradicionalno slovensko-hrvaško srečanje na mejnem prehodu v Sodevcih

1.7.2022

Sodevci - Na mostu na mejnem prehodu Sodevci/Blaževci sta se danes tradicionalno srečala župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in njegov kolega iz mesta Vrbovsko Dražen Mufić. Srečanja so se začela ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, vendar so s časom zamrla. Župana sta tradicijo spet začela nadaljevati predlani.

Na prijateljskem srečanju sta župana tudi tokrat poudarila pomembnost ohranjanja dobrih odnosov med hrvaško in slovensko stranjo, predvsem lokalnega prebivalstva, katerega meja nikoli ni razdvojevala, sporočajo iz črnomaljske občine. Za kulturni program so poskrbeli KUD Frankopan iz hrvaške in iz slovenske strani kulturniki iz KS Stari trg ob Kolpi.

