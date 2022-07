FOTO: Ogenj uničil hišo in hlev

2.7.2022 | 08:30

Fotografije: PGD Mokronog

Sinoči ob 18.50 je v Gabrju v občini Sevnica gorel hlev, požar pa se je nato razširil še na stanovanjsko hišo in oba objekta uničil. Požar je bil ob prihodu gasilcev PGD Šentjanž, Tržišče, Sevnica, Krmelj, Poklek, Boštanj, Mokronog in Šentrupert že močno razširjen na oba objekta. Gasilci so požar lokalizirali, preprečili širjenje in pogasili, z delovnim strojem so razkrili in podrli streho hleva, razmetali seno ter s termovizijsko kamero pregledali območje požara. Osem oseb se je nadihalo dima in so jih na kraju oskrbeli reševalci NMP Sevnica, dve pa so prepeljali v SB Novo mesto. Obveščen je bil tudi dežurni veterinar za oskrbo poškodovanih živali. V požaru ni bilo poginulih živali.

Voda zalila klet

Ob 18.23 je na Cesti brigad v Novem mestu zaradi počene vodovodne cevi voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so iz prostorov izčrpali okoli 8 kubičnih metrov vode ter posesali tla.

Nesreče v cestnem prometu

Ob 0.41 je pri Kamnem Potoku, občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so zavarovali kraj dogodka in na poškodovanem vozilu odklopili akumulator.

Zgorel komunalni zabojnik

Minulo noč ob 1.55 je v naselju Lokve pri Črnomlju gorela vsebina komunalnega zabojnika. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Zabojnik je bil uničen.

Gorela podrast in drevesa

Ob 23.02 so nasproti kamnoloma od naselja Sušje proti Male Vinice v občini Ribnica gorela podrast in drevesa. Gasilci PGD Sušje so požar lokalizirali in pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROD.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.