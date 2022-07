FOTO: Epilog letošnjih novomeških likovnih dnevov

2.7.2022 | 15:00

Udeleženci 18. novomeških likovnih dnevov (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči so v Jakčevem domu odprli razstavo likovnih del, ustvarjenih na letošnjih 18. novomeških likovnih dnevih, ki so bili po krajšem premoru znova mednarodno obarvani, med udeleženci pa so prevladovali ustvarjalci mlajše generacije, prvič pa je bilo med njimi več žensk. Sredi maja so v Jakčevem domu ustvarjali Maša Gala iz Ljubljane, Iris Jambrek iz Zagreba, Ana Jerčič Jakob iz Ljubljane, Lučka Šparovec z Bleda, Adis Lukač iz Sarajeva, Luka Širok iz Šempetra pri Novi Gorici in Stojan Grauf iz Maribora. Častni gost je bil profesor Dušan Kirbiš, akademski slikar in aktualni dobitnik nagrade Prešernovega sklada..

Na dosedanjih osemnajstih Novomeških likovnih dnevih je sodelovalo 124 likovnikov, ki so Novemu mestu oziroma novomeški zbirki zapustili 140 del, od katerih jih je več razstavljenih v prostorih občinske uprave in na rotovžu. Na Novomeških likovnih dnevih namreč že vse od začetka velja pravilo, da vsak udeleženec mestu zapusti eno od del, ki jih je ustvaril na koloniji.

Tudi letos udeležencem niso določili teme za ustvarjanje, pač pa so jim kot vedno prepustili, da si jo izberejo sami. Razstava bo odprta do 3. septembra.

I. V.

