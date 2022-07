FOTO: Dobrodošli doma. Zamejci in Slovenci po svetu ne pozabljajo slovenskih korenin!

3.7.2022 | 09:00

Na osrednji prireditvi na Glavnem trgu (od leve proti desni): župan Gregor Macedoni, minister Matej Arčon, voditelj Rafaelove družbe Lenart Rihar in ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik.

Beneška foklorna skupina Živati iz Italije in Marina Cernetig.

Gregor Macedoni

Slovenci v zamejstvu in sploh v svetu so zavedni in tako vzgajajo že najmlajše.

Nogometne ekipe so prišle po pokale.

Novo mesto - Dobrodošli doma je tradicionalna prireditev vseh slovenskih zamejcev, Slovencev po svetu in izseljencev, ki v Slovenijo pripelje rojake iz bližnjih in daljnih krajev.

Letošnje 12. srečanje ta konec tedna v organizaciji Rafaelove družbe v Ljubljani poteka v Ljubljani in Novem mestu – prav včeraj popoldne je bila v dolenjski prestolnici osrednja prireditev štiridnevnega srečanja.

Na prenovljenem Glavnem trgu, kjer so bile stojnice in so se že popoldne zamejci srečevali, je okrog petsto udeležencev najprej pozdravil novomeški župan Gregor Macedoni.

Danes Novo mesto privablja druge



»Danes Glavni trg združuje vse, ki vas je usoda pustila izza meja slovenske države oz. ponesla iz matične domovine, vendar ne pozabljate slovenskih korenin. Tudi celotna Dolenjska in tudi Novo mesto predstavljata prostor, iz katerega se je v času velikih migracij veliko ljudi izselilo, da si je poskusilo v takratnih razmerah ustvariti boljše življenje. Danes so razmere drugačne, danes je Novo mesto slovenska prestolnica izvoznega gospodarstva, ki privablja nove prebivalce iz preostalih delov Slovenije in tudi tujine," je dejal v nagovoru in poudaril, da moramo poznati svojo zgodino, se iz nje učiti, da ne bi ponavljali svojih napak.

»Nihče ne zapušča rad svojega doma, zato se moramo truditi za tako družbo oz. državo, ki bo omogočala dostojno življenje in napredovanje vsakomur,« je dejal Macedoni in izrekel zbranim še dve »stari« zahvali, ki ju je povedal argentiskim Slvoencem pred 26 leti ob svojem obisku. Še vedno veljata.

Slovenec v širnem svetu nadgradi tisto najboljše, kar imamo Slovenci: smo pridni, delavni, zanesljivi, v tujini pa pridobimo še odprtost in realno oceno, kako neverjetna je naša Slovenija in kakšen čudež je naša država. Tudi politično delovanje je v tujini veliko bolj zrelo, povezovalno in zmerno kot v naši matični domovini.

Obenem pa se je zbranim še zahvalil za ohranjanje slovenske kulture, znanja o slovenski zgodovini, in predvsem slovenskega jezika, kar so temeljni kamni, na katerih smo po tisočletnih sanjah zgradili svojo državo.

Minister Arčon: na mladih sloni ohranjanje slovenstva

Matej Arčon

Pokal najboljšemu nogometašu

Na Glavnem trgu se je zbralo okrog 500 ljudi.

Na stojnicah so ponujali gradivo o delovanju zamejcev in Slovencev po svetu.

Argentinska nogometna ekipa se je rada fotografirala z ministrom Erčonom.

Da bo tudi ministrstvo za Slovencev v zamejstvu in po svetu veliko pozornosti namenilo ohranjanju slovenskega jezika, slovenske kulture in gospodarskemu sodelovanju, je dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je bil slavnostni govornik na prireditvi. »Slovenska kultura je namreč naš ponos in slovenska kultura in slovenski jezik sta nas Slovenke in Slovence nenazadnje ohranila kot narod", je poudaril.

Opozoril je na prihajajoče izzive. Spomnil je, da bo leta 2025 Slovenija oz. Nova Gorica nosila naziv evropske prestolnice kulture. Želi, da bi bilo takrat tam največje srečanje Slovencev iz zamejstva in sveta in da bi bili Slovenci zunaj matične domovine promotorji tega dogodka in sooblikovalci takratnega programa.

Sicer pa je minister dejal, da so skupna točka ohranjanja slovenstva mladi in gre predvsem za to, kako mlade vključiti v delovanje slovenskih društev.

Pestro dogajanje

Prireditev Dobrodošli doma, ki so jo zasnovali v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in jo večino let tudi sami organizirali, je včeraj v dolenjsko prestolnico prinesla zanimiv utrip.

Na osrednji prireditvi, na kateri je za dobrodošlico uvodoma zaigrala Mestna godba Novo mesto, so podelili priznanja oz. pokale najboljših s finala 7. nogometnega prvenstva Slovencev po svetu, ki je čez dan potekalo na stadionu Portoval.

Sledili so nastopi zamejskih in izseljenskih skupin ter večerni zabavni program. Predstavili so se različni posamezniki in skupine iz zamejstva in izseljenstva (solisti, komorne zasedbe, zbori, folklorne skupine) in sicer iz avstrijske Koroške, iz beneške Slovenije, z Madžarske, Venezuele, iz Hrvaške, s Švedske, Nemčije, BiH, Argentine in Srbije.

Večer se je zaključil s koncertom Prifarskih muzikantov, ves dan pa je za brbončice obiskovalcev skrbela Karavana okusov.

Dan prej, v petek, je v prostorih mestne obne potekal posvet z naslovom Prva, druga in post-Jugoslavija v včerajšnjih in sodobnih slovenskih selitvah, v Galeriji Kocka Kulturnega centra Janeza Trdine so na ogled postavili slikarsko razstavo Dragana Gačnika iz Zenice z naslovom Ab ovo, zvečer pa so v Knjižnici Mirna jarca odprli tri razstave in prisluhniti je bilo mogoče predavanju o Maksimu Gaspariju.

Danes se letošnje dogajanje Dobrodošli doma ob 17. uri zaključuje z 28. taborom Slovencev po svetu in z razstavo akademske slikarke Klavdije Nose iz Argentine v Zavodu sv. Stanislava.

Besedilo in foto: L. Markelj

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon o vlogi mladih pri ohranjanju slovenstva in izzivih

