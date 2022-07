Padel motorist; še delo na petkovem pogorišču

3.7.2022 | 08:15

Gasilci so včeraj še dvakrat posredovali na pogorišču petkovega požara v Gabrju (na sliki). (Foto: PGD Mokronog)

Sinoči ob 21.38 je na Sremiški cesti v Krškem padel motorist. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Pri obolelem najprej gasilci

Včeraj ob 12.24 so v naselju Čatež, občina Trebnje, gasilci PGD Čatež pod Zaplazom nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP.

Še delo na pogorišču

Ob 15.19 je v Gabrju v občini Sevnica prišlo do tlenja ostankov in manjšega požara na petkovem pogorišču, katerega so pogasili gasilci PGD Boštanj. Vse skupaj se je ponovilo še ob devetih zvečer.

Požar v naravi

Ob 21.25 je pri romskem naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGE Krško so požar na treh mestih pogasili.

Uničen zabojnik

Minulo noč ob 1.35 je na Sokolski ulici v Ivančni Gorici gorel zabojnik za mešane odpadke. Gasilci PGD Ivančna Gorica so požar pogasili in pregledali okolico. Zabojnik je bil v požaru uničen.

Nevarni vojni ostanki

Včeraj ob 5.54 sta pri Jami pod Macesnovo Gorico, občina Kočevje, pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS na kraju uničila najdenih osem topovskih granat kalibra 47 milimetrov, tri ročne bombe, vžigalnik granate kalibra 47 milimetrov, šest eksplozivnih polnitev in štiri električne detonatorje. Kraj uničenja so zavarovali policisti PP Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto - Področje Krško mesto na območju TP Willy Stadler, Gramoznica Sava, Velika vas 2, Velika vas, Drnovo cestninska postaja in Mlin Katič predvidoma med 7. in 12. uro.

M. K.