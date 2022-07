Pogrešajo 13-letno Anjo Strojan iz Ljubljane

3.7.2022 | 17:30

Anja Strojan

Svojci pogrešajo 13-letno Anjo Strojan iz Ljubljane. Visoka je 162 centimetrov in ima do ramen segajoče rdeče lase. oblečena je v črno oblekico, obuta v bele športne copate znamke Nike in nosi črno torbico za okoli pasu, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Moste (01/586 76 00) oz. pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

M. K.