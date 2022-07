Letošnji srebrnomašnik msgr. mag. Igor Luzar hvaležen za 25 let duhovništva

3.7.2022 | 19:50

Srebrnomašnik msgr. mag. Igor Luzar. (Foto: M. L.)

Novo mesto - Med letošnjimi duhovniki jubilanti je tudi 62-letni Novomeščan msgr. mag. Igor Luzar, edini srebrnomašnik novomeške škofije.

Nedavno je ob 25. letnici duhovništva slovesno mašo daroval v župnijski cerkvi Sv. Lenarta ob somaševanju Andreja Ojstreža, župnika iz Velikih Lašč in dekana dekanije Ribnica, ter patra Krizostoma Komarja.

Luzarjeva pot do duhovništva ni bila čisto običajna, klic za duhovništvo je v njem dozorel pozneje kot običajno pri novomašnikih. Krst je prejel kot odrasel katehumen leta 1986 v ljubljanski stolnici.

Igor Luzar se je rodil v novomeški družini kot tretji in zadnji otrok, doma pa ni bil deležen verske vzgoje. Maturiral je na srednji tehnični kmetijski šoli in 1978 vpisal veterino na biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Na slovesni maši v rodni župniji sv. Lenarta v Novem mestu. (Foto: M. L.)

Smrt ljubljene matere razlog za razmislek o svojem življenju

Dve leti kasneje mu je umrla mati in prav to je bil razlog za premislek o marsičem. Kot je za Dolenjski list povedal ob novi maši, je njeno smrt je doživljal zelo globoko, žalostni dogodek pa mu je osvetlil življenje z novo lučjo: odkrilo se mu je, da mora smisel bivanja iskati drugje, kot ga išče. Vernost je začutil kot tisto vrednoto, za katero se splača v celoti darovati in posvetiti življenje. In tako se je v njem porodila želja, da bi postal duhovnik.

Po vojski se je za kratek čas zaposlil, potem pa se dokončno odločil za duhovniško pot – stopil je v semenišče in kasneje vpisal študij bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani.

29. junija 1997 je bil v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika. Kot kaplan je najprej deloval v župniji Ljubljana – Šentvid. Po dveh letih je odšel v Rim na študij dogmatične teologije in oktobra 2001 magistriral. Od 2001 do konca leta 2006 je z večkratnim vmesnim podaljšanjem opravljal službo vicerektorja slovenskega papeškega zavoda Slovenik v Rimu.

2007 iz Rima pride v mlado novomeško škofijo

Igor Luzar (Foto: L. M.)

Ko se je leta 2007 vrnil v Slovenijo, se je hitro vključil v mlado novomeško škofijo. Že v rimskem času je bil imenovan za postulatorja v postopku za beatifikacijo Božjega služabnika Alojzija Grozdeta, ki se je zaključil 2010 z razglasitvijo za blaženega. Zdaj ostaja postulator za njegovo kanonizacijo. Leta 2010 je prejel častni naziv monsignor.

Kot duhovnik novomeške škofije ima vseskozi pomembne naloge. Do leta 2015 je bil direktor Škofijske karitas in voditelj Škofijske komisije za karitativne dejavnosti. Vmes je za določen čas služboval kot hišni duhovnik v Karmelu v Mirni Peči, bil leto dni duhovni pomočnik v župniji Škocjan s posebno skrbjo za terapevtsko skupnost Cenacolo, urejal je tudi škofijsko glasilo Jagode naše pastorale.

Prvega novomeška škofa msgr. Andreja Glavana je večkrat spremljal kot ceremonier na birmah in drugih slovesnostih po župnijah. Pred štirimi leti je postal hišni duhovnik Šolskih sester de Notre Dame v Novem mestu. Od leta 2016 je aktivno vključen v skrajšane ničnostne postopke oz. danes v svetovalno pisarno za ničnostne zakonske pravde v Škofiji Novo mesto.

Msgr. mag. Igor Luzar, ki si je za novomašniško geslo izbral Vsem sem postal vse (iz pisma apostola Pavla Korinčanom), je hvaležen za 25 let duhovništva in ve, da je bila njegova odločitev pravilna. Kot takrat je tudi danes še vedno prepričan, da je duhovnik v današnjem vse bolj sekulariziranem svetu tisti svetilnik, »ki opominja na višje vrednote, brez katerih ne posameznik in ne družba ne moreta polno in kakovostno bivati«.

L. Markelj