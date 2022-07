Obnova bazena končana, uradno odprtje konec poletja

4.7.2022 | 11:50

Župan Samo Pogorelc je prenovljeni bazen med drugim že razkazal trem prejemnicam Levstikovega priznanja, ki se ob koncu osnovne šole podeli najuspešnejšim učencem za odličen šolski uspeh. Med njimi sta namreč tudi aktivni in zelo uspešni članici plavalnega kluba. (Foto: Občina Ribnica)

Ribnica - V občini Ribnica je zaključena prenova notranjega 25-metrskega bazena v Športni dvorani Ribnica, ki je hkrati edini bazen v občini. Tega bodo po pridobitvi uporabnega dovoljenja najprej odprli za športna društva, kar naj bi se zgodilo predvidoma še v juliju, do konca leta pa tudi za vse ostale, je povedal župan Samo Pogorelc.

Na 45 let starem bazenu so zamenjali bazensko školjko, keramiko, bazensko tehnike in stavbno pohištvo. Izolirali so strop, na novo uredili razsvetljavo, ozvočenje in prezračevanje. Slačilnice oziroma garderobe so iz kleti premaknili nadstropje višje, da je omogočen tudi dostop gibalno oviranim osebam, kar je po županovih besedah tudi ena od pomembnejših pridobitev obnove.

Hkrati s tem pridobivajo gradbeno dovoljenje za izgradnjo zunanje terase, s katero bi v prihodnje omogočili uporabo bazena tudi kot kopališča v poletnih mesecih. Prehod iz bazena na teraso so že uredili, samo teraso pa naj bi začeli graditi nekje do leta 2024. "S tem bomo zagotovili, da bo bazen, ki je bil do zdaj čez poletje zaprt, v uporabi celo leto," je dodal župan.

Po njegovih besedah bodo predvidoma v roku 14 dni bazen odprli za dozdajšnje uporabnike, plavalni klub in triatlon klub, do konca leta pa tudi za vse ostale. Uradna otvoritev bazena bo nekje v začetku jeseni.

Bazen je obnovilo podjetja CBE iz Ljubljane. Obnova je stala 1,9 milijona evrov, od česar je 1,5 milijona evrov zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

STA; M. K.