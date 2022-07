Sofinanciranje počitniškega dela za 80 mladih v 28. podjetjih

4.7.2022 | 09:30

Foto: spletna stran Občine Krško

Krško - Mestna občina Krško tudi letos sofinancira počitniško delo mladih v višini nekaj manj kot 55.000 evrov. Komisija je prejela 37 prijav podjetij, po pregledu pa odločila, da sredstva prejme 28 podjetij z območja krške občine, v katerih bo počitniško delo opravljalo 80 mladih. Višina sofinanciranja znaša, kot sporočajo z občine, 6,2 evra na uro.

Mladi bodo opravili skupno 8856 ur, in sicer na področjih tiskarstva, knjigoveštva in založništva, orodjarstva, kovinsko predelovalne industrije, elektronike in energetike, gradbeništva, steklarstva, računalniških ved, kmetijstva, izdelovanja, vzdrževanja in popravila motornih vozil in lesarstva.

M. K.