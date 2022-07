Otroški svet letos nudi 20 ustvarjalnih delavnic

4.7.2022 | 07:50

Foto: DRPD Novo mesto

Novo mesto - Prvi mesec počitnic je tradicionalno namenjen Otroškem svetu – mesecu dni ustvarjalnih delavnic v organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Izkušeni mentorji in prostovoljci bodo tako med 4. in 29. julijem vsak delovnik od 10. do 12. ure v parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca z otroki ustvarjali fotoparate, štampiljke, cvetlične okraske, stonoge, labirint itd.

»Najbolj mi je všeč, ker smo zunaj in ker vsakič naredim nekaj novega, kar potem nesem domov in pokažem mamici. Po končanem delu pa nam vedno ostane še dovolj časa, da se igramo, kar je res super,« je na eni od lanskih delavnic dejala 6-letna Neža. In prav to je že vsa leta namen Otroškega sveta: otrokom ponuditi kakovostno preživljanje prostega časa brez pametnih naprav, dopoldansko ustvarjanje in varno igro z vrstniki. Zato ne preseneča, da se številni v park vračajo iz dneva v dan. Da se ob tem lahko sprostijo tudi varuške oz. babice, pa je sploh dobrodošlo.

Tudi letos je prispevek na delavnico simboličen 1 evro, obvezne prijave pa na društvu zbirajo vsaj dan pred obiskom (oz. do zapolnitve prostih mest) na e-naslovu otroski.svetdrpd@gmail.com.

Odlična novica za vse deklice in dečke je tudi ta, da Otroški svet poteka ob vsakem vremenu – v primeru dežja se namreč preseli v sosednjo knjižnico!

Podrobnejši program za vseh 20 ustvarjalni dni se nahaja v priponki spodaj pod tekstom.

DRPD počitniški program za otroke prireja že 19. leto zapored.

M. M.