FOTO: Prvi večer vina, penine in pesmi v Škocjanu uspel

4.7.2022 | 08:30

Predsednik DV Škocjan Franci Matko in aktualna cvičkova princesa Anja Smerke.

Vinski hramček je ponujal letošnja naboljša vina škocjanskih vinogradnikov s 50. tedna cvička.

Na trgu sredi Škocjana je lepo prizorišče.

Nastopili so pevci z Rake.

Janez Lenart s kmetije Lenart - pridelujejo dobra vina in suhomesnate izdelke.

Škocjan - Konec tedna je bilo v Škocjanu zaradi občinskega praznika Knobleharjevo 2022 zelo živahno.

K nečemu novemu in drugačnemu, kar so si letos želeli, je gotovo prispeval tudi prvi t.i. večer vina, penin in pesmi, ki so ga v soboto v sodelovanju z občino Škocjan pripravili člani Društva vinogradnikov Škocjan.

Malce so preoblikovali vsakoletni program Škocjanske cvičkarije in na prireditev sredi trga v občinskem središču v goste povabili nekaj vinskih kleti. Z veseljem so s svojimi vini in peninami sodelovali: kmetija Karlovček in klet Štemberger iz šentjernejske občine; klet Krško, vina Huba-Martin Martinčič iz sevniškega konca ter klet Kodila. Svoje sire je ponujala kmetija Škrjanec, domača kmetija Lenart pa suhomesnate izdelke. Umanjkalo ni niti Društvo podeželskih žensk Škocjan s kruhom in pecivom, sicer pa je za hrano poskrbela Oštarija Selak.

Osrednje dogajanje je pripadlo domačim vinogradnikom. Z izborom najbolje ocenjenih vin s 50. tedna cvička, ki je potekalo v Novem mestu, so se v društvenem hramu predstavili škocjanski vinogradniki. Bili so uspešni: prvak sorte je postal rumeni muškat Francija Smrekarja. Podelili so eno veliko zlato medaljo, 15 zlatih medlj in 18 srebrnih.

Na prireditvi, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik vinogradniškega društva Franci Matko ter škocjanski župan Jože Kapler, so podelili tudi vsa priznanja s Tedna cvička.

Tudi kraj in princesa

Prireditve sta se udeležila aktualni kralj cvička Janez Colnar ml. in cvičkova princesa Anja Smerke ter predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak. Slednji je z županom, kraljem in princeso tudi podeljeval medalje.

Župan Jože Kapler je voditeljico Leo Marijo Colarič prijetno presenetil s šopkom.

Pester je bil tudi kulturni program, v katerem so nastopali: pevci z Rake, člani družine Pleterski iz Jerman vrha, ob koncu je zaigral ansambel Lenarti..

Program je tudi tokrat povezovala prva cvičkova princesa Lea Marija Colarič Jakše, ki so jo škocjanski vinogradniki razveselili z zahvalo ter simboličnim darilom, župan pa ji je poklonil šopek.

Škocjanski vinogradniki so z obiskom na 1. prireditvi Večer vina, penine in pesmi zadovoljni, zato bodo verjeto prihodnje Knobleharjevo znova povabili na tak dogodek.

L. Markelj, foto: Marko Kirar

Galerija