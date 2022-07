FOTO: Na avtocesti zagorel tovornjak

4.7.2022 | 07:00

Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska

Zjutraj okoli pol šestih je na avtocesti Ljubljana - Mirna Peč (proti Ljubljani) zagorel tovornjak. Podrobnosti še niso znane, po prvih informacijah pa naj bi bilo z voznikom vse v redu. Več podatkov sledi.

Gorela suha trava

Sinoči ob 19.39 je v naselju Šalka vas, občina Kočevje, gorela suha trava. Požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz območja KS Dobova, da bo danes med 9.00 in 16.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORICA, TP ŠPEHARJI;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DALNJE NJIVE 1/0.42kV.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 1, izvod 1.SLATNIK;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS, izvod 3.JURKA VAS-LEVO;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE, izvod 3.LAKOVNICE VZHOD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA 1998.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. VAS PRI ČATEŽU, izvod 4.GORENJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno, Bistrica Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Bistrica vas, Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Gorenje Laknice;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Škrljevo, nizkonapetostno omrežje – Draga;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Trstenik, nizkonapetostno omrežje – Trstenik zidar Stane.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije: na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Prevole, nizkonapetostno omrežje – Koprivnica, predvidoma med 12:00 in 14:00 uro; na področju Brežice (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Zakot 1, nizkonapetostno omrežje – Smer Elektro, predvidoma med 8:00 in 10:00 uro.

M. K.