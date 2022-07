Nova stanovanjska naselja na območju Krmelja in Studenca

4.7.2022 | 10:00

Območje komunalnega opremljanja v Krmelju (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Občinski svet Občine Sevnica je potrdil dva odloka o programih opremljanja stavbnih zemljišč, in sicer za novogradnje na območjih Krmelja in Studenca.

Krmelj

Območje predvidene nove stanovanjske pozidave v Krmelju v velikosti 6.485 m2 je ob lokalni cesti in obstoječi pozidavi. Predvidena je postavitev štirih stanovanjskih objektov, od tega dveh dvostanovanjskih in dveh enostanovanjskih. V sklopu komunalnega opremljanja je predvidena nova dostopna cesta ter ureditev meteorne kanalizacije in fekalnega kanala. V neposredni bližini je vsa potrebna infrastruktura, na katero se bo novozgrajena komunalna oprema tudi navezala.

Denar za dostopno cesto bosta zagotavljala zasebni investitor z lastnimi sredstvi (oporni zidovi, cesta v makadamski obliki) in Občina Sevnica (kanalizacija za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, asfaltna prevleka ceste, cestna razsvetljava). Pred začetkom del bo sklenjena pogodba o opremljanju med investitorjem in občino. Po pogodbi bo investitor na svoje stroške zgradil prometno omrežje znotraj območja opremljanja, ga brezplačno predal občini v trajno last in upravljanje ter na ta način poravnal komunalni prispevek.

Komunalno opremljanje je predvideno v dveh fazah, pri čemer 1. faza predvideva izgradnjo opornega zidu, ceste v makadamski obliki in kanalizacije do konca leta 2024. Druga faza predvideva dokončanje asfaltne prevleke na cesti in postavitev cestne razsvetljave do konca leta 2027.

Studenec

Vzhodni del naselja Studenec

Na Studencu je na vzhodnem delu naselja predvidena gradnja več stanovanjskih objektov. Trije že stojijo, prostih je še devet parcel. Dovoljena je gradnja eno- in dvostanovanjskih stavb ter določene vrste pomožnih nestanovanjskih objektov. Preostale površine so namenjene dograditvi prometnega, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, predvideno je tudi območje za parkirišče za osebna vozila.

V sklopu komunalnega opremljanja je predvidena izgradnja novega cestnega odseka s pločnikom, ki se bo priključil na obstoječo lokalno cesto, ki poteka skozi Studenec. Predvidena je ureditev odvodnjavanja in cestne razsvetljave ter izgradnja vodovoda in električnega omrežja. Izgradnja komunalne opreme naj bi bila končana do konca leta 2027. Finančna sredstva za komunalno opremljanje bo zagotovila občina, skozi poravnavo komunalnega prispevka pa bodo stroške komunalnega opremljanja za posamezno gradbeno parcelo pokrili investitorji.

V sevniški občini imajo mlade družine in mladi investitorji, ki še niso dopolnili 35 let, možnost pridobiti subvencijo za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, ob tem še spominjajo na občini.

M. K.