FOTO: Dolenjski dnevi na Krki

4.7.2022 | 12:45

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Straža

Straža - V Straži je ta konec tedna potekala tridnevna prireditev »Dolenjski dnevi na Krki«, v okviru katere je včeraj potekal tudi nedeljski spust po reki Krki. Tradicionalni Dan na Krki poteka že od leta 2010, prvi vikend v juliju v organizaciji Občine Straža. Kot je povedal župan Dušan Krštinc, se je prireditev rodila iz ideje za nedeljski spust, pred osmimi leti pa je največji rekreativni dogodek na dolenjski lepotici prerasel v tridnevne »Dolenjske dneve na Krki«.

Dan na Krki je bil tudi tokrat vrhunec in osrednji dogodek te tridnevne prireditve. Po Krki se je pod mostom v Soteski spustilo 29 raftov in dva čolna, na katerih je bilo skupaj čez 200 udeležencev. Za rafte in ostalo opremo ter varnost so poskrbeli v Rafting klubu Gimpex Straža, ki že vrsto let spremlja celoten spust. Poleg raftarjev so pri organizaciji pomagali še prostovoljni gasilci PGD Vavta vas in PGD Dolenja Straža, člani TD Straža ter člani Kajak kanu kluba Straža.

Vožnja je, kot sporočajo s straške občine, vselej rekreativnega značaja, ob tem pa je pomembno tudi druženje vseh sodelujočih, ki uživajo v naravi in spremljevalnih dejavnostih. Kot so povedali sodelujoči na spustu, je bil letos nekoliko nižji vodostaj reke Krke, zato je bilo treba na nekaj plitvinah sestopiti iz plovil. Posebej zanimivo je bilo na brzicah jezov v Rumanji vasi, Vavti vasi in Zalogu, saj je nenapisano pravilo, da na cilj nihče ne sme priti suh. Za hlajenje so z vodno prho poskrbeli tamkajšnji gasilci, za dobro voljo pa so na več postajah, kot tudi na cilju, zaigrali veterani straške godbe ob spremljavi gostujočih godbenikov iz Loč. Ta dan so mnogi ljubitelji reke Krke izkoristili priložnost za kopanje, supanje ter vožnjo z rafti, kanuji in čolni. Že nekaj let zaključek spusta v Zalogu spremljajo tekmovanja in igre na vodi med vasmi ter športne dejavnosti na travi. Tako so najmlajši iskali izgubljeni zaklad, ekipe odraslih pa so se pomerile med seboj v veslanju na čas.

Sobota je bila v znamenju balinarskega turnirja ona-on v športnem parku Breza. Petkovo popoldansko dogajanje pa je potekalo na peš mostu pri Osnovni šoli Vavta vas. Za otroke je nastopil Dino, pripravili so cirkuške vragolije, zapela je Alenka Kolman, otroci so sodelovali v poslikavah obraza, spuščali so se po mavričnem toboganu ter sodelovali v igrah. Zvečer so prisluhnili koncertu kantavtorice Špele Cesar, sledil pa je spust lučk na katere so najmlajši zapisali svoje želje, so še nanizali v občinskem sporočilu.

M. K.

